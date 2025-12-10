Lo tiene todo: el SUV español 4x4 híbrido enchufable que cuesta menos de 40.000 euros

España llevaba años esperando un golpe sobre la mesa de una marca que no solo entendiera lo que pide el público, sino que además lo ofreciera sin marear con precios imposibles o discursos mesiánicos. Aunque a muchos les pilló con el pie cambiado, resulta que esa marca se llama Ebro y que en apenas un año ha colocado más de 10.000 coches en nuestras calles como quien no quiere la cosa, demostrando que cuando haces un producto honesto y bien planteado, el mercado responde sin necesidad de campanas ni trompetas.

En ese contexto aparece el Ebro s900 PHEV 4×4, que aterriza como buque insignia por encima del Ebro s800 y como activo de alto valor: un SUV enchufable con más de 400 CV, siete plazas, tracción total, 140 km eléctricos y un precio por debajo de los 40.000 euros. Aquí es cuando, inevitablemente, uno piensa aquello de “os lo dije”, porque Ebro lleva meses mostrando músculo mientras otros siguen viviendo de la nostalgia o de la pegatina ECO como si fuera suficiente.

Ebro s900 | EBRO

Diseño que impone, pero sin pasarse

El s900 PHEV 4×4 entra por los ojos sin esfuerzo y, lo más interesante, sin necesidad de caer en esos excesos barrocos que hemos empezado a ver en algunos fabricantes chinos. Sus 4,81 metros de largo y esa parrilla frontal diamantada en negro mate dan presencia, sí, pero es una presencia equilibrada, de esas que dicen “aquí estoy” sin gritar como un tunero en una ITV. Los faros Full LED, las llantas de 20 pulgadas y las manetas retráctiles rematan un conjunto que combina músculo y elegancia, que al final es lo que busca cualquiera que compra un SUV de este tamaño: que se note, pero que no parezca disfrazado.

La parte trasera, con la tira LED de lado a lado y el spoiler deportivo, redondea un diseño que no va a dividir a la gente, porque no es un coche pensado para “gustarte a pesar de ti mismo”, sino para convencer desde la primera mirada. Ebro puede presumir aquí de haber encontrado un lenguaje visual propio, algo que muchas marcas tardan décadas en consolidar y que ellos están clavando en tiempo récord.

Y si por fuera impresiona, por dentro directamente te saca una ceja para arriba. Las pieles en tonos cálidos, las molduras que imitan madera y los detalles metálicos generan un ambiente que se siente premium sin complejos, acompañado además de un arsenal digital que te coloca ante un cuadro de 10,25”, una pantalla central de 15,6”, un Head-Up Display de 8,8” y un sistema que responde con fluidez gracias al chip Qualcomm 8155.

EBRO s900 | EBRO

Un interior que compite con marcas mucho más caras

Los asientos delanteros, con masaje, calefacción, ventilación y reglajes eléctricos, entran directamente en territorio de marcas que duplican su precio. La segunda fila eléctrica y calefactable confirma que el confort no se queda para el conductor, y la tercera fila, sin ser un palco VIP, permite viajar a adultos sin sufrir, que ya es más de lo que pueden decir otros siete plazas del mercado, y ojo al maletero, que pasa de 143 litros con siete plazas a más de 2.000 con todo abatido; incluso puedes montar una cama de 2,2 metros. Es el típico “detalle tonto” que luego se convierte en argumento de compra.

En tecnología, el s900 PHEV viene cargado hasta las cejas: Sony con 14 altavoces, carga inalámbrica de 50W, cámara panorámica HD, control por voz y 26 asistentes a la conducción con 10 airbags. No es que venga completo; es que viene más completo que algunos coches que superan ampliamente los 60.000 euros.

La mecánica es donde Ebro empieza a sacarle los colores a la competencia: sistema híbrido enchufable con 425 CV, 580 Nm y tracción total, 0–100 km/h en 5,8 segundos, batería de 34,46 kWh con hasta 140 km eléctricos, carga rápida a 71 kW y función V2L para alimentar dispositivos externos. En un mercado donde muchos PHEV siguen ofreciendo autonomías de risa, este s900 llega para recordarnos que el formato aún tiene margen… si se hace bien.

EBRO S900 | EBRO

Menos de 40.000 euros: el golpe maestro

El precio es lo que termina de hacer que te sientes y lo pienses despacio: 38.990 euros con los descuentos aplicados (53.990 sin ellos), y sí, es un precio que parece una inocentada cuando miras lo que ofrece, pero no lo es. Además llega con 7 años de garantía, etiqueta CERO y disponibilidad inmediata en los concesionarios.

Ebro está jugando muy fuerte desde el Ebro s400 a este s900, pero sobre todo está jugando muy bien, y este s900 PHEV 4×4 no es solo un SUV grande y potente: es la prueba de que la marca quiere competir de verdad, llevarse mercado y plantar cara sin complejos. Si siguen en esta línea, 2026 puede ser el año en el que algunos fabricantes empiecen a mirar de reojo… y con razón.