Ebro deja España, y ahora va a conquistar el país del que surgió la marca

Ya no podemos hablar de Ebro como una marca renacida. Ya han pasado dos años desde su regreso y el éxito de sus modelos nos conduce a definirlo como un fabricante consolidado. Obviamente, lo ha conseguido gracias al contundente respaldo de uno de los grandes grupos automovilísticos chinos, Chery, conocido por sus gamas Omoda y Jaecoo. La asociación entre Ebro y Chery comenzó en la Zona Franca de Barcelona, compartiendo la antigua planta de Nissan. Ahora, viajarán de la mano hasta Reino Unido.

Poco después de que se anunciara el comienzo de la expansión internacional de los modelos de Ebro con su llegada a los concesionarios portugueses, hemos conocido que que los coches de la marca española podrían empezar a ensamblarse en las plantas de Jaguar Land Rover de Solihull, Castle Bromwich o Halewood, las tres en Inglaterra.

EBRO s900 | EBRO

Mejor producto final

Esto proviene de que ya es un secreto a voces que Chery y Jaguar Land Rover están a punto de firmar un acuerdo por el que la marca china podrá fabricar algunos de sus coches en las plantas de la marca británica. Y en el trato entraría el socio español de Chery. La traducción para Ebro es sencillo, una mayor calidad del producto final gracias a las aportaciones de los ingenieros de Jaguar Land Rover, incluso una pronta llegada a los concesionarios de Reino Unido.

Realmente, no es el primer acuerdo entre el fabricante chino y el británico. Su colaboración viene desde 2012, cuando decidieron construir juntos en el gigante asiático una fábrica capaz de producir 130.000 unidades anuales de las diferentes marcas de ambos grupos. Con este nuevo trato, siguen profundizando en la asociación que, en esta ocasión, tiene un sentido especialmente estratégico para Chery.

EBRO S900 | EBRO

Expansión europea

El conglomerado Chery mantiene su intención de sumar plantas en Europa para continuar su expansión y, sobre todo, poder ensamblar en el continente cada vez más unidades para evitar los costes de importación. Con este movimiento junto a Jaguar Land Rover, Ebro ve recompensada que fue la primera marca que abrió de par en par las puertas de Europa a Chery facilitándole su aterrizaje en el continente con su asociación en la Zona Franca de Barcelona.

Además, tiene mucho sentido que Chery haya pensado en Inglaterra para poder fabricar allí sus coches, no solo porque la vieja amistad con Jaguar Land Rover, sino porque en 2025 el grupo chino dio un auténtico pelotazo de ventas en Reino Unido con 76.319 unidades. Supera en casi 14.000 a las que sumó Jaguar Land Rover, y también supera a Citröen, Honda o Renault. Chery viene pisando fuerte.

Ebro S700 | Ebro

El origen de Ebro tiene mucho que ver con Inglaterra

Lo que no tantos saben es que el origen de Ebro en realidad está bastante relacionado con Inglaterra. La marca nació en España cuando Motor Ibérica comenzó a fabricar los camiones de origen británico Ford Thames. Estos camiones se vendieron bajo la marca Ebro, que precisamente recibió su nombre como una analogía del modelo original. Al igual que el Ford Thames se llamaba así por el río Támesis, el más largo de Reino Unido, en España se eligió Ebro por ser el río más largo de nuestro país.