Coche eléctrico vs. Coche de combustión: semejanzas, diferencias y equivalencias

Desde fuera, los coches eléctricos y los convencionales con motor de combustión, se parecen bastante. Pero si miramos debajo de su piel, guardan más diferencias que similitudes. Por eso, no está de más conocer un poco mejor a una tecnología que estará cada vez más presente en nuestras vidas y que, aunque a priori parece más complicada de entender, en realidad, es mucho más fácil cuando nos la explican.

Pese a que su funcionamiento es muy diferente, los coches de combustión y los eléctricos guardan muchas similitudes. Por ejemplo:

. El depósito de combustible de un coche normal es equivalente a la batería de uno eléctrico. Es decir, que la cantidad de litros que tiene el depósito, equivale a los kiloWatios-hora de la batería. De ahí que el consumo pasa a medirse en kiloWatios-hora cada 100 kilómetros en vez de en litros a los 100.

. Por eso, mientras la manguera del surtidor es la que llena ese tanque de combustible, el cable del punto de carga el que hace lo mismo con la batería, cargándola de electricidad para mover el motor.

. Gracias a estas fuentes de energía, el motor eléctrico cobra vida como el de combustión.

Pese a que se puede recargar la batería de un coche eléctrico en un punto de carga público, el equivalente a un surtidor en la gasolinera, el tiempo de repostaje cambia. El tiempo de espera puede fluctuar de unos minutos a una hora.

Eso dependerá de cuánto queramos cargar el coche. Un 20, 50, 80 %... Y el tiempo que nos tomará alcanzar ese porcentaje de recarga, también dependerá de la potencia del cargador. Por ejemplo, en uno de 50 kiloWatios, tendremos el 80% de la batería aproximadamente en poco más de media hora. Ahora bien, si cargamos en un cargador ultrarápido de 200 kiloWatios, podríamos tener ese porcentaje en menos de la mitad del tiempo.

Como has visto, la cosa no es tan complicada como parece de entrada. Y el uso del coche eléctrico no es muy distinto al que le damos al de combustión de toda la vida. El problema es el de siempre. El coche eléctrico ya tiene una tecnología muy desarrollada, pero esta va muy por delante de la infraestructura de recarga de nuestro país, que necesita ponerse las pilas rápido, nunca mejor dicho. Mientras eso ocurre, os iremos contando más sobre esta nueva forma de movilidad, descubriendo juntos una nueva era que no ha hecho más que comenzar y que implica un aprendizaje específico de nuevos conceptos que no son tan complicados como parecen.

Coche de combustión Función Coche eléctrico Tanque de Combustible Almacena la fuente de energía que propulsa al vehículo Batería Surtidores de gasolina Suministrador de la fuente de energía Cargador Motor gasolina Elemento que proporciona la fuerza necesaria para mover el vehículo Motor eléctrico

