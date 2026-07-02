El botón con el que enfriarás tu coche de forma más rápida y eficiente

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, mantener fresco el interior del coche es todo un reto. Muchos conductores dejan el aire acondicionado funcionando durante mucho tiempo para que esté más fresco, pero existe un método que puede ayudar a enfriar el habitáculo de forma más rápida y eficiente: el botón de recirculación del aire.

La función de este botón es muy sencilla. Al activarlo, impide que entre aire del exterior, por lo que deja de entrar aire caliente, y hace que el sistema reutilice el aire que ya se encuentra dentro del vehículo. De esta forma, el climatizador no tiene que enfriar continuamente aire a 35 grados o más, sino que vuelve a refrigerar un aire que ya está a una temperatura más baja, lo que reduce el esfuerzo del sistema y mejora su eficacia.

Eso sí, es recomendable no utilizar la recirculación nada más entrar en un coche que ha estado varias horas al sol, puesto que moverá aire muy caliente al principio. En ese caso, lo mejor es abrir las ventanillas durante unos segundos para expulsar el aire caliente acumulado en el interior. Después, se debe encender el aire acondicionado y, una vez que el habitáculo haya comenzado a enfriarse, activar el botón de recirculación.

Utilizar bien este sistema permite alcanzar una temperatura agradable en menos tiempo y evita tener que mantener el aire acondicionado funcionando al máximo durante más tiempo del necesario. En definitiva, no se trata de un botón que genere más frío, sino de una herramienta para impedir que siga entrando calor del exterior y aprovechar al máximo el aire ya refrigerado.