La versión off-road del coche más vendido de España se renueva en 2026 con nuevo look, más potencia, y nueva etiqueta ECO

El dominio del Dacia Sandero ya es una parte fundamental de la historia de la industria del automóvil en España. Cuando lo veamos con la perspectiva suficiente, nos daremos cuentas que ha alcanzado las cotas de popularidad y éxito de otros modelos muy anclados en el imaginario social como el Seat 600, el Renault 5 o el Ford Fiesta. El Sandero lleva más de una década en el top 10 de modelos más vendidos en nuestro país, y ha sido el campeón en 2020, 2023, 2024… y en 2025 va camino de repetir hazaña doblegando a su perseguidor. Y aunque Dacia está tratando de innovar con inventos como el Dacia Hipster barato, o el renovado Dacia Spring, lo cierto es que para los que no quieren renunciar al motor de gasolina, lo más interesante es la nueva versión off-road del Sandero, llamada Stepway, que recibirá novedades en 2026.

La esencia no se perderá. Continuará siendo uno de los SUVs pequeños con características de todoterreno más baratos y prácticos del mercado. Hasta ahora, el Sandero Stepway solo estaba disponible con motor de gasolina y bifuel. Pues a partir de 2026 incorporará una tecnología híbrida pura HEV de 155 CV, lo que le dará mayor impulso en el mercado. Ya contaba con su etiqueta ECO en la versión GLP, pero la versión híbrida eléctrica es mucho más tradicional para los tiempos que corren, y además ayuda a reducir el consumo de combustible, principalmente en desplazamientos por vía urbana.

Dacia Sandero Stepway 2026 | Dacia

Nuevo aspecto modernizado

En el apartado estético, el Sandero Stepway modificará su parrilla delantera de luces para otorgar un aspecto más moderno, aunque sin alterar demasiado su diseño actual. También en la iluminación de la parte trasera se introducirá un nuevo estilo de luces pixeladas que esperan aumentar la modernidad del modelo.

Dacia Sandero Stepway 2026 | Dacia

En el exterior, lo más llamativo está en el revestimiento de la carrocería, que será realizado con plástico “Starkle”, el cual contiene un 20% de materiales reciclados. Los clientes del Sandero Stepway podrán pintar su coche con una gama más amplia de colores, así como tendrán a su disposición más diseños de llantas.

Dacia Sandero Stepway 2026 | Dacia

También cambia en el interior

Respecto al interior del vehículo, el cambio más relevante se contempla en el centro del salpicadero, donde habita la pantalla táctil para el sistema de información y entretenimiento. Hasta ahora, esta pantalla tenía un tamaño de 8 pulgadas, que se quedaba algo pequeña para la media del mercado. Por eso, aumentará hasta las 10 pulgadas.

Dacia Sandero Stepway 2026 | Dacia

Las novedades interiores continúan en las salidas de aire, que tendrán una nueva estética, en las telas más duraderas en el tapizado, y en el volante con una ergonomía más optimizada. La versión Stepway del Sandero tiene menos potenciales clientes que la estándar. Sin embargo, el Sandero Stepway continúa sumando motivos para competir y posicionarse en un segmento tan salvaje y súperpoblado como el de los SUVs Pequeños.