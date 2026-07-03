Puedes cambiar el color de tu coche, pero hay un detalle legal que debes cumplir

Cambiar el color de tu coche en España es completamente legal si te aburre el actual, pero renovar su imagen implica trámites obligatorios que casi nadie conoce para evitar problemas con las autoridades.

Si eliges vinilo o car wrapping, se considera una modificación temporal y reversible. Dura unos cinco o seis años y no exige cambiar los papeles del vehículo. Eso sí, jamás tapes con vinilo las luces, cristales o la matrícula.

Pero si decides repintar la carrocería con pintura convencional, el trámite es obligatorio. El color es un dato oficial para identificarte en controles o accidentes. Al terminar en el taller, debes seguir cuatro pasos fundamentales. Guarda la factura, comunica el cambio a la DGT pagando la tasa correspondiente y acude a la ITV. Además, avisa a tu seguro, ya que el color puede alterar tu póliza.

Los acabados mate, satinado o cromado son legales si no provocan deslumbramientos peligrosos. No actualizar los datos conlleva multas de hasta doscientos euros por discrepancia documental. Para transformar tu coche con garantías, los profesionales de Red EuroTaller te asesorarán. Haz las cosas bien para disfrutar de tu nueva imagen sin sorpresas en la carretera.