El truco japonés para bajar la temperatura del coche en verano

En las horas centrales del día el interior de los vehículos llega a rozar los 60º, convirtiendo el volante en una plancha y disparando el riesgo de sufrir un golpe de calor.

La AEMET advierte de que este verano de 2026 será extremadamente caluroso. Existe una técnica infalible para bajar diez grados la temperatura en segundos. Se llama el truco japonés y funciona antes de encender el motor.

Baja la ventanilla del copiloto completamente y quédate fuera del vehículo.

completamente y quédate fuera del vehículo. Abre y cierra la puerta del conductor rítmicamente unas cinco veces.

rítmicamente unas cinco veces. Este movimiento hace un efecto abanico que expulsa todo el aire recalentado.

que expulsa todo el aire recalentado. Una vez dentro, avanza unos metros con las ventanillas abajo .

. Cuando el calor salga, sube los cristales y pon el climatizador .

. Ajústalo siempre entre veintidós y veinticuatro grados enfocando hacia el techo.

enfocando hacia el techo. Activa la recirculación de aire para enfriar más rápido ahorrando energía.

Para prevenir, la DGT aconseja usar siempre parasoles reflectantes. Cubre tus asientos con telas claras y calcula la sombra al aparcar. Además, recuerda revisar tus filtros y refrigerante en la Red EuroTaller. Con estas pautas evitarás que tu coche se convierta en un horno inhabitable. Viaja seguro este verano.