¿Te pitan por tardar dos segundos en salir en un semáforo? La normativa prohíbe ese bocinazo

Tardar en salir apenas 2 segundos cuando un semáforo se pone en verde puede ser suficiente para recibir un bocinazo del conductor de detrás. Se trata de una situación cada vez más habitual en las ciudades, donde la impaciencia al volante provoca que algunos conductores recurran al claxon de forma automática.

Sin embargo, utilizar el claxon para presionar al conductor que tarda un instante en arrancar no está permitido. El artículo 110 del Reglamento General de Circulación establece que las señales acústicas solo pueden emplearse en casos concretos y prohíbe su uso cuando sea inmotivado o exagerado. De este modo, el claxon solo puede utilizarse para evitar un accidente, advertir de un adelantamiento fuera de poblado o avisar de la presencia del vehículo en situaciones excepcionales.

Esto significa que tocar el claxon porque el coche de delante no arranca en cuanto el semáforo cambia a verde puede considerarse un uso indebido. Los expertos recuerdan que el tiempo de reacción de los conductores es normal y que unos segundos de espera no justifican hacer sonar la bocina, cuyo objetivo es contribuir a la seguridad vial y no expresar impaciencia.

Por ello, la próxima vez que recibas un bocinazo nada más cambiar el semáforo, recuerda que la normativa no respalda este comportamiento. Un uso injustificado del claxon incumple el Reglamento General de Circulación y contribuye a generar tensión innecesaria entre los usuarios de la vía.