Confirmado: el sistema de peaje Free Flow sin barreras se expande en España

¡Atención conductores porque el próximo 11 de noviembre todo cambia en la AP-68! Tras 47 años, desaparecen las barreras en los tramos estatales de La Rioja y Aragón. Pero cuidado, porque no todo el trayecto entre Bilbao y Zaragoza será gratis.

El País Vasco y Navarra mantendrán los peajes con nuevos sistemas para financiar el mantenimiento de sus vías. En Álava se mantendrán de pago 67,5 kilómetros mediante una tecnología innovadora: el sistema dinámico Free Flow.

Olvídate de parar, no habrá cabinas tradicionales. Unas cámaras en pórticos leerán tu matrícula sin detener el coche. Este despliegue cuesta 37,2 millones de euros sin IVA, pero promete rebajas de hasta el cincuenta por ciento en sus tarifas.

Por su parte, Navarra liberará sus 39,5 kilómetros para motos, turismos y furgonetas. Eso sí, implantará un peaje tradicional exclusivo para camiones que ya ha recibido el rechazo total del sector del transporte riojano.