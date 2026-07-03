Este domingo en CC: nos vamos a un finde de carreras en el TCR con Geely, conocemos el BMW X5, probamos el Honda CRV ePHEV y conducimos el Aston Martin Vantage S

Este domingo, en Centímetros Cúbicos (Antena 3 - 09:45h), viviremos un fin de semana frenético en el TCR World Tour que se celebra en el Circuito Ricardo Tormo, en Cheste, un viaje desde que parte desde Las Rozas de Madrid, con la flota de Geely.

Un trayecto de aproximadamente unos 360 kilómetros a bordo del Geely Starray EM-i, el nuevo SUV de tamaño medio recién aterrizado de China,

De China a Alemania, porque allí se presentó en 1999 un coche que revolucionó la historia de BMW. Era su primer SUV, un modelo que puso patas arriba la categoría en la que iba a militar: hablamos del X5.

La última generación que conoceremos este domiingo, llega para hacer historia de nuevo. Será el X5 de la “Nueva Clase” o New Klass, equipado con motores eléctricos, híbridos enchufables, micro híbridos, de combustión y una sorpresa: consolidando el hidrógeno para el día a día.

Otra novedad que probaremos será un Aston Martin, palabras mayores. Se trata del nuevo y espectacular Vantage S, y su corazón es una versión mejorada del ya puro motor V8 de 4.0 litros de Aston Martin, ofreciendo ahora una potencia de 680 CV y un par máximo de 800 Nm para una respuesta de lo más equilibrada e inmediata.

Acabamos con otro viejo conocido de los noventa. Desde 1995 hasta la actualidad, nuestro protagonista ha ido transformándose durante seis generaciones. Y se ha convertido en el SUV más vendido de la marca, alcanzando mucho éxito a nivel mundial.

Hablamos del Honda CR-V, que ahora añade la versión Elegance Tech, una variante que da acceso a la gama ePHEV del CR-V.

No taltará a la cita nuestra sección de actualidad con las últimas novedades del mundo del motor en formato breve y la competición.

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