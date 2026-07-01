COCHES ELECTRIFICADOS
BMW revoluciona el X5 con su primera versión 100% eléctrica con hasta 845 km de autonomía
El SUV premium también estará disponible con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y, más adelante, una variante impulsada por hidrógeno.
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BMW ha presentado la quinta generación del X5, su SUV premium que llegará al mercado con la oferta mecánica más amplia de su historia al incorporar por primera vez una versión totalmente eléctrica (iX5), además de variantes de gasolina y diésel con tecnología híbrida ligera de 48 voltios, modelos híbridos enchufables y, posteriormente, una versión impulsada por hidrógeno.
La producción del nuevo BMW X5 comenzará en agosto de 2026 en la planta de Spartanburg (Estados Unidos), mientras que el lanzamiento comercial de las versiones con motor de combustión está previsto para finales de noviembre de 2026.
Por su parte, las variantes eléctricas e híbridas enchufables podrán reservarse a partir de octubre y llegarán a los concesionarios a comienzos de 2027. Hasta estas fechas, no se podrán conocer los precios de salida al mercado.
Un SUV eléctrico considerable premium con autonomía
La principal novedad de esta generación es la incorporación del BMW iX5 60 xDrive, el primer X5 completamente eléctrico. Este modelo desarrolla una potencia de 578 CV (425 kW), ofrece hasta 805 Nm de par máximo y equipa una batería de 141 kWh de capacidad neta con arquitectura eléctrica de 800 voltios, capaz de admitir cargas de hasta 460 kW.
Su autonomía homologada oscila entre 645 y 845 kilómetros, según el ciclo WLTP, cifras muy importantes para ofrecer mucha holgura a la hora de conducción en entornos urbanos como en carretera.
La gama también estará compuesta por el BMW X5 40 xDrive, con motor de gasolina de seis cilindros en línea y 400 CV, y el BMW X5 40d xDrive, con propulsor diésel de 313 CV, ambos asociados a un sistema híbrido ligero de 48 voltios y tracción integral xDrive.
En la oferta electrificada destacan además los híbridos enchufables BMW X5 50e xDrive y BMW X5 M60e xDrive, con potencias de 489 y 612 CV, respectivamente. Ambos permiten recorrer hasta 102 kilómetros en modo totalmente eléctrico.
Primer vehículo hidrógeno den BMW
Más adelante, BMW ampliará la gama con el BMW iX5 Hydrogen, equipado con una nueva generación de pila de combustible que permitirá hasta 750 kilómetros de autonomía y convirtiéndose en el primer modelo en serie en usar esta tecnología dentro de la firma germana.
En el apartado tecnológico, el nuevo X5 estrena el sistema BMW Panoramic iDrive, basado en el sistema operativo BMW X, que integra una proyección panorámica sobre el parabrisas, un Head-Up Display tridimensional, una pantalla central de 17,9 pulgadas y, por primera vez en este modelo, una pantalla específica para el acompañante de 14,6 pulgadas destinada al entretenimiento.
El fabricante alemán también ha renovado por completo el diseño exterior del SUV, con una imagen más robusta y limpia, una nueva parrilla vertical con iluminación 'Iconic Glow', una firma lumínica en forma de doble "X" y tiradores de puertas integrados en la carrocería. En el interior incorpora nuevos materiales, como elementos decorativos de pizarra y cristal, además de un habitáculo con mayor sensación de amplitud y un techo panorámico de serie.
En materia de asistencia a la conducción, el nuevo BMW X5 incorpora una evolución de los sistemas de conducción semiautónoma de nivel 2, incluyendo funciones de conducción manos libres en autopista hasta 130 kilómetros por hora en determinados mercados, además de nuevas ayudas para circulación urbana, estacionamiento y frenado automático.
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