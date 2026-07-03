La nueva web que permite comprobar en segundos si tu baliza V16 es válida

Casi la mitad de los conductores españoles no sabe si la baliza V16 que lleva en su vehículo es válida. En concreto, el 45% no sabe diferenciar entre una baliza conectada y una que no lo es, y al menos 4 de cada 10 conductores que creen tener una V16 conectada no saben realmente si cumple con la normativa vigente.

Ante esta situación, se ha lanzado la página web compruebatubaliza.com, una herramienta digital diseñada para facilitar la verificación de estos dispositivos de forma rápida y sencilla. La plataforma permite a cualquier usuario comprobar si su baliza V16 está homologada en apenas 10 segundos. Para ello, solo es necesario realizar dos fotografías del dispositivo, tras lo cual el sistema analiza la información y ofrece una respuesta inmediata sobre su validez.

El lanzamiento de esta herramienta coincide con el inicio del verano, una de las épocas del año con mayor volumen de desplazamientos por carretera y, también, con un incremento de la siniestralidad vial. Además, llega días después de que la Dirección General de Tráfico (DGT) ratificara que la baliza V16 conectada debe formar parte obligatoriamente del equipamiento del vehículo.

¿Cómo funciona compruebatubaliza.com?

El sistema se basa en el listado oficial de dispositivos certificados por la Dirección General de Tráfico (DGT), disponible en la web de la DGT, pero elimina la complejidad de tener que buscar manualmente por marca o código. De este modo, se simplifica un proceso que hasta ahora resultaba poco accesible para muchos conductores.

El lanzamiento de esta herramienta responde a un contexto marcado por la confusión generalizada en torno a estos dispositivos. Un estudio de opinión realizado por Appinio para Netun Solutions evidencia que la confusión entre las balizas conectadas y las no conectadas es generalizada, ya que solo el 55% de quienes conocen el dispositivo afirma saber cuál es la diferencia real entre ambos tipos.

Por su parte, pese a que desde el pasado 1 de enero es obligatorio el uso de las balizas conectadas en caso de siniestro o avería en la vía, sólo el 17% de las asistencias que se realizan diariamente se producen tras la activación de una V16 conectada.

Hay que recordar que utilizar una baliza no válida no solo puede conllevar sanciones, que pueden variar entre 80 y 200 euros, sino que también implica renunciar a funcionalidades clave como la geolocalización automática del vehículo o la comunicación con la plataforma DGT 3.0, elementos fundamentales para mejorar la seguridad en carretera.

Claves para saber si una baliza V16 es válida

Además del uso de herramientas como compruebatubaliza.com, al comprar una baliza V16 los conductores deben comprobar aspectos básicos como:

Que el embalaje incluya la fecha de caducidad del servicio de conectividad.

del servicio de conectividad. Que el dispositivo tenga grabado el número de certificación en la tulipa.

en la tulipa. Que aparezcan referencias como “IoT” o “conectada con DGT 3.0”.

De esta manera se busca mejorar la información disponible para los conductores en un momento clave para la transición hacia un modelo de señalización conectada, donde la correcta identificación y uso de estos dispositivos resulta fundamental para la seguridad vial.