Estos son algunos de los híbridos que más "rentan" y puedes comprar en 2026

Esta claro que en estos años 20 del siglo XXI en los que estamos viviendo son una época donde los esfuerzos por reducir emisiones contaminantes están a la orden del día, y para ello los vehículos híbridos son un gran punto de apoyo para esa transición hacia una energía 100% renovable.

Es por eso que aquí tienes algunos de los coches híbridos más vendidos, que pueden ser tuyos sin necesidad de que te gastes un riñón en que tu coche particular contamine un poco menos.

MG ZS Hybrid+

El MG ZS Hybrid+ es de los coches de su segmento más asequibles y el más barato si hablamos de los híbridos 100%.

La motorización Hybrid+ del nuevo MG ZS es la misma que utilizan los MG 3 con nada menos que 195 CV de potencia máxima del conjunto. Se comercializa en exclusiva con una caja de cambios automática y la tracción sencilla al eje delantero. Al ser un coche híbrido presume de la etiqueta ambiental ECO de la DGT.

Es posible adquirir una unidad del MG ZS Hybrid+ desde solo 20.490 euros. Este precio será válido para las variantes asociadas al acabado Standard que se financien con la marca.

MG ZS Hybrid+ | MG

Dacia Duster hybrid

El Dacia Duster se ha ganado fama por su relación calidad-precio y por las capacidades de sus versiones 4x4, pero se obvia lo agradable que resulta conducirlo. Es un coche que no sorprenderá por sus prestaciones, pero sus motores, sobre todo la versión híbrida, son muy suaves y tienen una entrega de potencia lineal y fácil de dosificar.

No es precisamene el duster un vehículo rompedor, extraordinariamente tecnológico, ni un referente en cuanto a calidad. Pero cumple en casi todo, que se dice. Tiene un tamaño suficiente para hacer de coche familiar, motores para afrontar viajes de cualquier kilometraje con consumos ajustados, un equipamiento bastante completo, y la calidad esperada de un coche cuyo precio base –el más barato–, parte de los 19.490 euros con descuentos promocionales.

Dacia Duster | motor.atresmedia.com

Honda Civic

El acabado Advance, el más alto de la gama, y aunque el Civic ya incluye un equipamiento muy completo de serie, esta versión destaca por su parrilla en negro brillante, Faros LED con luces de carretera adaptativas, retrovisores en el color de la carrocería, cristales traseros tintados o un pequeño alerón.

A este Civic lo mueve un sistema híbrido, capaz de desarrollar una potencia máxima de 184 CV, compuesto por un motor de gasolina, otro eléctrico y una batería. Es muy fácil saber cómo funciona. Por ejemplo, el motor de gasolina asiste al eléctrico trabajando a la vez al acelerar. Así estaríamos en un “modo” híbrido, en el que el coche rinde notablemente con un bajo consumo. Tendríamos un gasto de entre 4 y 5 l/100 km, y puede recorrer hasta 840 km con un tanque.

Quizá su precio de partida de 33. 900 euros te parezca un inconveniente, pero no podíamos hablar de buenos híbridos en relación calidad precio sin mencionar a este.

Honda Civic 2026 | Honda

Nissan X-Trail

Ya sabemos cómo será el próximo Nissan X-Trail. Quizá no te hayas acostumbrado todavía al actual, o te vayas a quedar con ganas de X-Trail Adventure –es una pasada de versión–, pero el SUV grande de Nissan cambiará para 2026.

La configuración mecánica mantiene el motor gasolina de 2.4 litros junto a dos motores eléctricos con tracción total de serie. La potencia combinada alcanza los 251 CV (185 kW), mientras la batería tiene 20 kWh de capacidad, con una autonomía eléctrica homologada de hasta 61 kilómetros –en Estados Unidos–. Todavía no se sabe con exactitud si la versión europea replicará estas cifras, ya que el Outlander europeo ha actualizado recientemente a 306 CV y 22,7 kWh de batería.

El X-Trail puede conseguirse por 36.000 euros financiado, con una cuota mensual de 190 euros y garantía de hasta 10 años, algo que suena bastante sensato para un coche de estas características.

Nissan X-Trail | Nissan

Toyota RAV 4

La gran novedad del nuevo RAV4 está en su sistema híbrido enchufable, que estrena una batería de 22,7 kWh con un 30% más de capacidad que la generación anterior, y esos 100 kilómetros de autonomía eléctrica no son un dato de laboratorio inflado, sino una cifra WLTP que en uso real se traduce en poder cubrir los desplazamientos diarios sin quemar combustible.

Hablemos de potencia: 268 CV en la versión de tracción delantera que se van hasta los 304 CV con tracción total AWD-i, y que acelera de 0 a 100 en 5,8 segundos, lo que obviamente no lo convierte en un deportivo, pero tiene pegada de sobra para adelantar con confianza y mover el coche cargado hasta arriba sin que se note que le pesa la vida.

La gama arranca con el RAV4 híbrido convencional de 183 CV y tracción delantera desde 43.500 euros en acabado Advance, que ya viene bastante completo de equipamiento.