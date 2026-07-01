Puedes usar el aire acondicionado de tu coche eléctrico sin miedo: esto es lo que pierde de autonomía cada hora

La autonomía continúa siendo una de las grandes preocupaciones de quienes conducen un coche eléctrico. Tanto es así que algunos usuarios llegan a prescindir del aire acondicionado durante los días más calurosos para evitar que el sistema de climatización consuma parte de la energía almacenada en la batería.

Sin embargo, soportar temperaturas elevadas dentro del habitáculo podría ser un sacrificio innecesario. Una prueba realizada por el club automovilístico alemán ADAC ha calculado cuánta autonomía puede perder realmente un eléctrico al mantener encendido el aire acondicionado durante varias horas. Los resultados son mucho menos preocupantes de lo que muchos conductores podrían imaginar.

Difusor del aire acondicionado | Centímetros Cúbicos

Ocho horas parado con el aire acondicionado encendido

Para comprobarlo, el ADAC realizó una prueba en su laboratorio utilizando un Tesla Model Y. El objetivo era reproducir una situación especialmente desfavorable: permanecer durante ocho horas en un atasco bajo un intenso calor y con el climatizador funcionando de manera continua.

El coche se introdujo en una cámara climática en la que se simularon condiciones exteriores de hasta 35 grados. Para hacer el ensayo todavía más realista, unas lámparas especiales reprodujeron la radiación solar que recibiría el vehículo durante una jornada de verano.

Al comenzar la prueba, la batería del Tesla se encontraba aproximadamente al 60% y la temperatura del habitáculo se fijó en 20 grados. Durante las ocho horas siguientes, el sistema de climatización tuvo que trabajar sin interrupciones para mantener ese nivel de confort.

El consumo necesario para refrigerar el interior se situó entre 1,3 y 1,5 kWh por hora. En el caso concreto del Tesla Model Y utilizado, esto equivalía aproximadamente a un 2% de la batería y unos ocho kilómetros de autonomía por cada hora.

Autonomía de las baterías eléctricas | Getty

El coche perdió un 16% de batería después de ocho horas

Al terminar el ensayo, el aire acondicionado había consumido alrededor de 12 kWh. Traducido al indicador del vehículo, el nivel de carga había descendido un 16% y la autonomía disponible se había reducido aproximadamente 64 kilómetros.

Puede parecer una pérdida considerable, pero conviene recordar que estamos hablando de ocho horas consecutivas detenido bajo temperaturas extremas. En un atasco mucho más habitual de una o dos horas, la reducción estimada sería de unos 8 o 16 kilómetros respectivamente.

Por tanto, un conductor que se encuentre retenido en carretera con un nivel razonable de batería no debería temer que el aire acondicionado vaya a dejar su coche completamente sin energía en poco tiempo. Eso no significa que las altas temperaturas no afecten al vehículo, ya que el calor puede perjudicar la batería de un coche eléctrico y reducir temporalmente su rendimiento.

La cifra de ocho kilómetros por hora no debe interpretarse como un valor idéntico para todos los vehículos. El consumo dependerá de la eficiencia del sistema de climatización, el tamaño del habitáculo, el aislamiento térmico, la temperatura seleccionada y las condiciones exteriores.

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Apagar el aire acondicionado puede ser contraproducente

Reducir el uso del climatizador puede ayudar a conservar algo de autonomía, especialmente cuando la batería se encuentra cerca de agotarse. Pero apagarlo por completo durante una jornada de mucho calor no siempre es una buena decisión.

Una temperatura excesiva dentro del habitáculo puede aumentar la fatiga, reducir la concentración y empeorar el tiempo de reacción del conductor. Por ello, ahorrar unos pocos kilómetros de autonomía no debería anteponerse al confort y, sobre todo, a la seguridad.

Además, los coches eléctricos presentan una ventaja cuando permanecen detenidos. El sistema de climatización puede funcionar directamente con la energía de la batería sin necesidad de mantener un motor de combustión encendido. Según los cálculos del ADAC, un vehículo de gasolina o diésel puede consumir entre uno y 1,5 litros de combustible por hora mientras permanece parado con el aire acondicionado funcionando.

En un eléctrico, en cambio, el consumo se limita principalmente a los sistemas auxiliares y a la refrigeración del habitáculo. Esto permite conservar una parte importante de la batería incluso después de permanecer durante varias horas en una retención.

Aire Acondicionado | Seat

Cómo gastar menos batería al enfriar un coche eléctrico

Aunque el gasto del aire acondicionado sea moderado, existen algunas formas de reducirlo. Una de las más eficaces consiste en preacondicionar el habitáculo mientras el coche todavía está conectado al cargador. De esta manera, la energía utilizada inicialmente para enfriar el interior procede de la red y no de la batería.

También es recomendable ventilar el coche antes de iniciar la marcha si ha permanecido aparcado al sol. Abrir durante unos instantes las puertas o las ventanillas permite expulsar el aire caliente acumulado y reduce el esfuerzo inicial que debe realizar el climatizador.

Una vez alcanzada una temperatura agradable, utilizar el modo automático y evitar ajustes excesivamente bajos suele ser más eficiente que mantener el sistema trabajando continuamente a máxima potencia.

La prueba alemana demuestra, en definitiva, que encender el aire acondicionado no va a consumir de repente toda la batería de un coche eléctrico. En las condiciones extremas analizadas, la pérdida fue de unos ocho kilómetros de autonomía por hora. Una reducción que conviene tener en cuenta, pero que difícilmente justifica viajar soportando un calor innecesario.