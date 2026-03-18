No es china ni falta que hace: la marca francesa que ha conseguido vender más de un millón de coches en Europa

Llevamos meses hablando de la invasión china, de aranceles y de guerras comerciales, pero resulta que el que está arrasando en Europa lleva el rombo de toda la vida. Renault ha cerrado 2025 con más de un millón de coches vendidos en el continente, y lo ha hecho sin aspavientos ni titulares apocalípticos, sino con una estrategia que combina híbridos y eléctricos de forma inteligente. Total, que mientras unos se pelean por los subsidios y otros lloran por las restricciones, los franceses han encontrado el equilibrio perfecto.

La fórmula del éxito

El secreto de Renault no es ningún misterio porque se basa en ofrecer lo que la gente quiere comprar. Los vehículos electrificados representaron el 60% de sus ventas europeas en 2025, y eso supone un salto de 12 puntos respecto al año anterior. Mira, no es magia ni suerte.

Renault Clio | CC

Los eléctricos puros crecieron un 72%, con casi 152.000 unidades vendidas, mientras que los híbridos convencionales subieron un 17% hasta superar las 287.000 unidades. La marca francesa se ha convertido en la segunda del mercado europeo de híbridos, y además lidera el segmento de eléctricos pequeños con el Renault 5 E-Tech. Si lo tuyo es calcular emisiones y consumos, estos números deberían decirte algo importante sobre hacia dónde va el mercado.

España juega un papel fundamental en esta historia, porque las plantas de Valladolid y Palencia fabrican buena parte de los híbridos que después arrasan en toda Europa y la fábrica vallisoletana acaba de celebrar su coche número 11 millones desde que empezó a funcionar en 1951, así que hablamos de una tradición industrial que no se improvisa de la noche a la mañana.

Renault 5 | Renault

Los modelos que han arrasado

El Renault 5 E-Tech ha sido la estrella indiscutible del año, ya que ha superado las 100.000 unidades vendidas desde su lanzamiento y ganó el premio al Coche del Año 2025. Es pequeño, es eléctrico y tiene ese rollo retro que engancha a cualquiera.

El Scenic E-Tech creció un 58% respecto al año anterior, y el veterano Clio sigue vendiendo como churros con más de 243.000 unidades, lo que lo convierte en el segundo turismo más vendido de Europa solo por detrás del Dacia Sandero, pero la sorpresa ha sido el Symbioz, que se ha coronado como el híbrido convencional más vendido de la marca con casi 89.000 coches desde que llegó al mercado. Vamos, que Renault tiene tiros para todos los gustos y bolsillos.

El Captur también mantiene el tipo con sus versiones híbridas y de GLP, y la combinación de modelos permite a la marca cubrir prácticamente cualquier necesidad sin forzar al cliente hacia tecnologías que no le convencen. Es precisamente esa flexibilidad lo que muchos fabricantes chinos todavía no han conseguido replicar en Europa.

Modelo Renault Captur | Europa Press

Mirando más allá del continente

Renault no se conforma con Europa, porque las ventas fuera del continente crecieron un 11,7% hasta representar el 38% del volumen total. Sudamérica, Turquía, Corea y Marruecos están tirando del carro con fuerza.

En Corea las ventas se duplicaron gracias al Grand Koleos, mientras que en Turquía la marca lidera el mercado con el Duster como abanderado. El Kardian está funcionando muy bien tanto en Sudamérica como en Marruecos, así que la expansión internacional va viento en popa. Para 2026 llegarán el Renault 4 E-Tech, el nuevo Twingo eléctrico y la sexta generación del Clio, además de modelos específicos para India y Brasil.

No hace falta venir de China para vender un millón de coches en Europa. Solo hay que ofrecer lo que la gente necesita, cuando lo necesita y al precio adecuado.