El coche chino que arrasó en 2025 baja 3.000 € y ahora le planta cara a Toyota, al Duster, y al diablo si hace falta

El MG ZS fue uno de los coches más vendidos en España en 2025 con 23.731 unidades, suficiente para colocarlo entre los modelos más populares del año y para sacar a empujones al Dacia Duster de su trono en el segmento. Gran parte del secreto está en la relación precio/producto: las ofertas agresivas, el equipamiento completo y una gama que incluye una alternativa híbrida que ha conectado con el público.

Aproximadamente la mitad de sus matriculaciones correspondieron a la versión híbrida, lo que explica por qué hoy hablamos del ZS como rival directo de marcas que hasta ahora solo miraban desde arriba, como Toyota. El modelo chino ha demostrado que competir por volumen también se puede traducir en credibilidad técnica.

La consecuencia es un coche que hace unos años mirabas con recelo hoy manda en las listas de ventas y, con la rebaja actual, se convierte en una opción con argumentos para quien busca etiqueta ECO sin renunciar a espacio y prestaciones que supondría algo más compacto como el MG3.

MG ZS Hybrid+ | MG

Motor y cifras ¡casi 200 CV y consumo contenido!

La versión Hybrid+ monta un conjunto autorrecargable (HEV) formado por un 1.5 gasolina y un motor eléctrico que, en conjunto, rinden 197 CV. Es una cifra llamativa para un SUV de su tamaño y se traduce en unas prestaciones reales de 0 a 100 km/h en 8,7 s y punta de 168 km/h. No es un deportivo, pero sí un aparato vivo cuando toca apretar. La batería es pequeña (1,83 kWh) porque el planteamiento es el del híbrido que no hay que enchufar: ahorro en el uso urbano y etiqueta ECO de la DGT. MG declara un consumo combinado de 5 l/100 km y emisiones de 113 g/km CO₂, datos que, en la praxis, permiten moverse con gasto contenido si se conduce con cabeza.

En pocas palabras: potencia para empujar en carretera y economía para el día a día. Esa mezcla es la que deja en aprietos a los híbridos de referencia de Toyota en términos de relación coste/beneficio.

MG ZS Hybrid+ | MG

Equipamiento. Esto es lo que trae y lo que ahorras en extras

Aunque la versión en oferta sea la de acceso (Standard), la lista no es barata: desde asistencias avanzadas (freno de emergencia, control de crucero adaptativo, aviso de ángulo muerto y mantenimiento en carril) hasta multimedia con pantalla de 10,25”, navegador, Android Auto/Apple CarPlay y cámara trasera. En seguridad y ayudas está muy por encima de lo que cabría esperar en un escalón de acceso.

Tapicería de tela, sensores posteriores, cierre y arranque sin llave, control de presión de neumáticos y llamada de emergencia completan la hoja; en la práctica, no necesitas cargar el coche de opcionales para tener lo esencial.

Es un planteamiento pensado para que el cliente no se sienta obligado a pagar extras caros para estar mínimamente equipado.

Eso ayuda a entender por qué el ZS ha vendido tanto: el cliente percibe valor inmediato y, con la oferta, el salto a la versión híbrida se vuelve asequible sin renunciar a cosas útiles.

Faro led del nuevo MG ZS Hybrid+ | MG

Precio y oportunidad... ¡3.000 € menos!

El PVP oficial de la versión Hybrid+ con acabado Standard estaba en 22.698 €, y la promoción actual deja un descuento cercano a 3.000 €, que la sitúa en precio por debajo de los 20.000 € en muchos concesionarios (aprox. 19.700 € según la oferta publicada). Esa rebaja transforma la ecuación: por ese dinero tienes un SUV híbrido, etiqueta ECO y un equipamiento que en otros coches costaría bastante más.

Frente al Dacia Duster, el ZS ya ha demostrado músculo en ventas; frente a Toyota, su baza es económica y práctica: ofrece prestaciones parecidas en tráfico real y, sobre todo, una factura de compra mucho más atractiva. El mensaje es directo: puedes tener un híbrido sin hipotecarte.

La letra pequeña es la habitual: que conviene comprobar condiciones de financiación y disponibilidad, porque las ofertas agresivas suelen venir ligadas a stock, plazos y promoción concreta. Aun así, quien pille esta oferta hace un buen negocio si su prioridad es ahorrar ahora y moverse con etiqueta ECO.

MG ZS Hybrid | MG

¿Vale la pena comprarlo ahora?

No lo compres si tu prioridad es la red de servicio a largo plazo o una reputación de marca tradicional, porque ahí Toyota sigue siendo el referente por fiabilidad y red comercial (o incluso Dacia).

MG ha pasado de ser alternativa a la que se miraba con desconfianza y desdén a marcar el ritmo, y con este descuento de 3.000 €, el ZS Hybrid+ deja de ser una curiosidad para convertirse en una compra razonable para los conductores que, como tú, no quieren pagar más por menos.