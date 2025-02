El cambio histórico que nunca imaginó Enzo está a punto de producirse en Ferrari

Hay días que pensamos que nunca llegarían, pero acaban haciéndolo. En el caso de la automoción y de los amantes del motor, esto se puede aplicar con los coches eléctricos a Ferrari. La marca más emblemática del mundo se va a sumar a la transición energética que la industria está llevando a cabo, incluida la propia Stellantis a través del resto de las marcas que posee. Así lo ha dejado caer su CEO Benedetto Vigna en la presentación de los resultados financieros de 2024, quien ha adelantado que el Cavallino Rampante anunciará el futuro que le espera en su llamado Capital Markets Day el próximo 9 de octubre.

Sin dar más detalles, el dirigente aseguró que la presentación no será una más, sino que se hará de una manera "única e innovadora". El 2025 es un año importante para Ferrari, y es que las entregas del hiperdeportivo híbrido F80 comenzarán en otoño. Por no hablar de que los nuevos Roma y SF90 Stradale, que no está confirmado que formen parte de los anuncios que vayan a hacer en el Capital Markets Day. Con todo ello, Vigna asegura que Ferrari lanzará seis nuevos modelos al mercado este año.

Concesionario Ferrari | Centímetros Cúbicos

Un EV con la diversión de siempre

Ante los malos augurios que puedan tener los puristas, Benedetto Vigna ha asegurado que espera que el nuevo EV atraiga tanto a los clientes fieles de Ferrari como a los amantes de la tecnología que acaban de conocer todo lo que significa la marca. "Realmente no hay un patrón. La gente compra un Ferrari porque cuando compra un Ferrari, se divierte mucho. No compran un Ferrari por A, B, C, D o por un solo elemento. Es una combinación de cosas. Cuando hacemos coches eléctricos, los producimos de la forma correcta", señaló.

Para lograr tal propósito, la firma italiana podría centralizar la masa de las baterías en el chasis, de manera muy similar a cómo lo tienen sus modelos actuales de combustión configurados con motor central delantero o motor central trasero. Vigna dijo que espera que el nuevo EV atraiga tanto a los clientes existentes de Ferrari como a los recién llegados a la marca amantes de la tecnología.

Finalmente, hay quien ya le pone precio a su primer EV. La agencia de noticias Reuters lo sitúa en unos 500.000 $ (482.000 € aproximadamente), algo que sorprendió al directivo ya que aseguró que los precios se fijan con un mes de antelación al lanzamiento de cada coche. Lo que es seguro es que se está testando mediante una carrocería modificada del Maserati Levante y que se desarrollará en el nuevo edificio E de Maranello a partir de 2026.