La fábrica de Seat en Barcelona, la elegida para producir el Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo

La fábrica de Seat en Martorell (Barcelona) ha iniciado este miércoles la producción de sus primeros coches 100% eléctricos: el modelo Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo, la versión totalmente eléctrica del Polo tradicional.

El acto de inauguración y puesta en marcha de la línea de montaje ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria, Jordi Hereu; el consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt; el consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, y el consejero delegado de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer.

Markus Haupt

Haupt ha asegurado que este día es un momento histórico para Seat y Cupra, ya que marca el fin de su etapa de transformación "con el objetivo de liderar la nueva era de la movilidad en Europa".

Ha afirmado que, para ello, ha habido una colaboración institucional decisiva, con el compromiso del Gobierno de España y de la Generalitat de Catalunya en el proyecto de la familia del vehículo eléctrico urbano: "Es clave para avanzar juntos hacia nuevos proyectos que impulsan la inversión, la innovación y refuerzan nuestra liderazgo industrial".

Cupra Raval | Cupra

Ha dicho que los eléctricos producidos en Martorell, junto a los dos modelos de Volkswagen producidos en Navarra, "lo van a cambiar todo" y ha valorado que esta forma de trabajar conjuntamente con las distintas marcas ha marcado la diferencia.

Además, ha valorado que el Cupra Raval ya está cambiando las reglas del juego: "Nunca he visto un lanzamiento igual, está superando todas nuestras expectativas", y ha estimado que la planta de Seat en Martorell producirá entre 60.000 y 70.000 unidades del Cupra Raval y del ID. Polo este año.

Oliver Blume

Blume ha asegurado que, ante una "transformación sin precedentes", en ningún lugar tan evidente como en la industria automovilística, con crisis geopolíticas, barreras comerciales y disrupciones en los mercados, Volkswagen quiere liderar esta transformación.

"Lo que nace hoy aquí en Martorell y en Pamplona es mucho más que una familia de vehículos. Es un nuevo impulso industrial para nuestro grupo, para España y para Europa", y ha asegurado que las marcas del grupo son cada vez más eficientes, más rápidas y más competitivas.

El nuevo Volkswagen ID. Polo | Volkswagen

Ha explicado que solo en España el sector será cuatro veces mayor a partir de 2030 y ha defendido que el país desempeña un papel central en este desarrollo: "Hemos invertido más de 10.000 millones de euros aquí y estamos convirtiendo a España en un hub para la electromovilidad, con vehículos sólidos y una producción de baterías claves para el futuro".

Ha dicho que impulsan la innovación, crean empleo y fortalecen el ecosistema, pero que "la competencia se está intensificando, especialmente en Europa", por lo que ha pedido que la política europea refuerce la base industrial y garantice una competencia justa.

"Las multas de miles de millones y la falta de demanda de mercado no hacen más que frenar el progreso", ha asegurado, por lo que ha destacado la necesidad de una mentalidad resolutiva para pasar a la acción, tanto a nivel Europeo como en España, con objetivos claros y una mayor flexibilidad para reaccionar a los cambios del mercado.

Thomas Schäfer

Schäfer ha asegurado que el hito conseguido en Martorell es mucho más que dos nuevos modelos: "Se trata de otro gran paso adelante tras la puesta en marcha de la planta de montaje de baterías hace apenas unos meses, y un paso decisivo para nuestras marcas".

Además, ha asegurado que es un paso importante para los clientes de toda Europa, que esperan "coches eléctricos modernos, elegantes y, sobre todo, asequibles".

Schäfer ha valorado que, gracias al trabajo conjunto de las marcas, se han ahorrado unos 600.000 millones de euros, ya que en la fase de producción la mayoría de los coches son idénticos: "Sin embargo, ante nuestros clientes, se aprecia una clara diferenciación entre cada marca y cada modelo".

Volkswagen ID.Polo | Volkswagen

Producción "escalonada"

Los nuevos modelos se fabricarán en la Línea 1 de la planta, que tiene una capacidad máxima de 1.200 coches al día, mientras que la Línea 2 asume la producción del Seat León y el Cupra Formentor y la Línea 3 fabrica los Seat Ibiza y Arona.

De hecho, la producción de la Línea 1, con unas 390 personas trabajando en cada turno, será de forma "escalonada" y empezará con solo un turno, y se prevé que el segundo se establezca antes de verano y el tercero antes de acabar el año.

El Cupra Raval, que se presentó en abril y se comercializará de forma "inminente" este verano por alrededor de 26.000 euros, mide cuatro metros de largo y es el primer modelo de la familia de coches eléctricos urbanos del proyecto del grupo Volkswagen, liderado por Cupra.

La marca ha explicado que la demanda, por el momento, es el doble de la que esperaban y ha reafirmado su objetivo de vender 40.000 unidades del Cupra Raval este año.

Electrificación de la planta

Seat ha invertido más de 3.000 millones en la electrificación de la planta de Martorell y en más de 300.000 horas de formación en digitalización para sus trabajadores.

La fábrica, que es la tercera planta en capacidad de Volkswagen en la UE, tiene una capacidad de 2.500 coches diarios y el año pasado registró una producción de 470.347 coches, cifra que esperan igualar o superar este año.