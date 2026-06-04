El detalle que puede revelar si un coche tiene más kilómetros de los que marca

Comprar un coche usado en el mercado de ocasión puede convertirse en una auténtica pesadilla si no realizas las comprobaciones adecuadas. El kilometraje influye directamente en el precio final, en el desgaste de la mecánica y en los mantenimientos que vas a tener que pagar a corto plazo. Por eso, nunca debes entregar una señal de dinero antes de verificar por completo toda la documentación.

Detectar una manipulación exige cruzar varias pruebas físicas y digitales porque ningún método aislado es infalible. El primer paso obligatorio es pedir el informe completo de la Dirección General de Tráfico para revisar su historial. Si una inspección de ITV anterior muestra más kilómetros que el marcador actual, la estafa está confirmada.

Exige siempre el libro de mantenimiento oficial y las facturas de los talleres, que son más difíciles de falsificar. Desconfía por completo si faltan revisiones durante varios años o si te presentan un duplicado reciente de la documentación.

El interior del coche también habla: un volante brillante, pedales gastados o asientos hundidos delatan un uso intensivo. Un vehículo con sesenta mil kilómetros jamás debería lucir igual que uno que ya ha recorrido doscientos mil.

Llévalo a un taller especializado para realizar una diagnosis electrónica mediante OBD en busca de datos ocultos. Las centralitas de la ECU, el ABS o la caja de cambios delatan incoherencias si el cuadro fue trucado. En el caso de los coches importados debes extremar aún más la prudencia, ya que el historial extranjero no siempre aparece completo en España.

Si sospechas de un fraude tras la compra, reúne los contratos y mensajes para emprender las acciones legales correspondientes.