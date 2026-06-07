Así funciona el eCall que tiene tu coche y así de importante es conocer cómo funciona en caso de accidente

Hay situaciones en las que los segundos valen oro. Como, por ejemplo, al sufrir un accidente de tráfico. Entonces los servicios de emergencia trabajan a la máxima velocidad posible, pero para que actúen, primero tiene que haber un aviso o llamada previa para que todo el protocolo se ponga en marcha.

Y desde 2018 todos los coches nuevos vendidos en Europa llevan equipado el sistema que hace eso mismo, llamado eCall. Una tecnología que nos pone en contacto con las autoridades de una forma rápida y segura y que hoy os contamos en nuestra sección Conduce Seguro con Ponle Freno.

Este sistema de seguridad pasiva proporciona información valiosa a los servicios de emergencia, como los ocupantes que hay en el vehículo, gracias a los sensores de los cinturones abrochados; el bastidor del coche o qué tipo de sistema de propulsión tiene, si es gasolina, diésel, híbrido o eléctrico. Esto último proporciona un conocimiento muy valioso si, por ejemplo, tienen que sacarnos del coche tras un accidente.

Como sabéis, a partir del 1 de enero de este año la baliza V16 es obligatoria en España, y todos debemos llevar una con nosotros para usarla en caso de emergencia. Evita que salgamos del coche para poner los triángulos y nos hace más visibles -aparentemente- para el resto de conductores. También está conectada con la DGT, pero esta no llama a nadie por si sola; es un elemento preventivo, es decir, un complemento de geolocalización.

Baliza V16 | Centímetros Cúbicos

Porque el sistema eCall, sigue siendo la herramienta infalible ante cualquier accidente. Porque añade una “capa” más profunda de actuación y puede tomar el control por nosotros si detecta que no respondemos.

Si nuestro vehículo tiene el sistema eCall, como ocurre con el nuevo Seat Ibiza, este se activará automáticamente y llamará al centro de emergencia 112, a la vez que envía datos básicos de lo ocurrido. Además, nos permite llamar de forma manual a través del botón localizado en el techo del coche, en caso de que estemos conscientes.

Cúmo debemos actuar, una vez avisado al 112

Si podemos movernos por nuestro propio pie, tenemos que hacernos visibles para el resto de conductores, siguiendo el procedimiento oficial llamado PAS: Proteger, Avisar y Socorrer. Aquí entraría en juego la nueva baliza V16. La activamos y la ponemos en el techo del vehículo.

Como veis, con el eCall estamos siempre conectados con los servicios de emergencia para que puedan actuar lo antes posible. Si el accidente es grave y no damos señales de vida, el propio sistema alertará automáticamente de la situación y el protocolo comenzará a ponerse en marcha incluso si nosotros no respondemos.

Conduce Seguro con Ponle Freno: colocando la baliza V16 | Centímetros Cúbicos

Un recurso vital que se estima salva unas 2.500 vidas al año en la Unión Europea, ya que reduce el tiempo de llegada de las autoridades y servicios de emergencia aproximadamente en un 50% en zonas rurales y un 40% en áreas urbanas. Según la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil, llamado también FITSA, en España se estima una reducción de hasta 820 fallecidos anuales, y entre 2.600 y 4.000 heridos graves menos gracias al sistema e-Call.

Según los expertos, entre el 30 y 50% de las víctimas mortales de un siniestro vial se producen dentro de los cinco primeros minutos tras el accidente. Un porcentaje que se eleva hasta el 75% si pasamos de los 60 minutos. De ahí que sea algo fundamental no pasar de esa conocida como “Hora de oro”. Gracias al sistema eCall estamos en todo momento conectados para que los servicios de emergencia puedan hacer la gran labor de salvarnos la vida.