Al volante del Polestar, un SUV Coupé eléctrico que no tiene luneta trasera, entre otras muchas y originales virtudes

Llamativa, elegante, fina, casi minimalista podríamos decir… Así es el portfolio que conforma la extensa oferta de Polestar. Hasta hace no mucho tiempo, cruzarte con un Polestar 2 o Polestar 3 era preguntarse qué marca era o qué prestaciones ofrecían sus atractivos modelos. Ahora, empieza a ser conocida en nuestro mercado, e incluso con muchos planes de futuro.

Los principales modelos, todos 100% eléctricos de alto rendimiento, son: el fastback Polestar 2; el SUV Polestar 3; y el SUV coupé Polestar 4. Pronto llegarán al mercado el sedán deportivo Polestar 5 y el roadster Polestar 6.

El que nos acompaña hoy es reconocible por su silueta coupé, un SUV con un diseño que llama la atención en la actualidad. Y no es para menos, porque se trata del Polestar 4, el último en llegar a la gama y que se ha convertido en su superventas.

Interior Polestar 4 | Centímetros Cúbicos

Exteriormente destaca su frontal bajo, con faros delanteros de doble hoja con la distintiva firma lumínica de Polestar, las manetas de las puertas retráctiles, los cristales enrasados con ventanas sin marco, el alerón trasero y una barra ancha donde se da forma a las ópticas traseras, que recorren todo el portón trasero, saliendo desde el lateral. Pero lo realmente interesante y asombroso, en este SUV coupé, es que no tiene luneta trasera, lo que le da una personalidad única.

El interior es más llamativo si cabe que el exterior. Lleno de detalles, acabado con mimo a la hora de elegir los materiales -en su gran mayoría renovables o de origen biológico-, acogedor y espacioso. Lo más curioso son sus asientos reclinables eléctricamente para los ocupantes de las plazas traseras y, como no hay luneta trasera, su techo panorámico de cristal, que se extiende casi hasta atrás de todo. Entre los asientos delanteros también hay una pantalla secundaria para el control multimedia y de climatización, para que, en la parte trasera, se viaje con la mayor de las comodidades.

Lo primero que debemos tener en cuenta para manejar este Polestar 4 es su sistema de infoentretenimiento, integrado una pantalla horizontal de 15,4 pulgadas. Es intuitivo pero, mi consejo de siempre, es aprender e interiorizar las funciones principales antes de salir a la carretera. Para luego no distraerse en marcha.

Prueba Polestar 4 | Centímetros Cúbicos

Realmente es como si utilizaras tu teléfono móvil, pero a lo grande. Cuenta con Google integrado y todas las aplicaciones relacionadas. Además de toda la información necesaria relativa a su condición eléctrica: porcentaje de batería, recarga, eficiencia...

El Polestar 4 es el coche de producción más rápido que la marca ha desarrollado hasta la fecha. En el caso de la versión Dual Motor, que es la que estamos probando, estamos ante un SUV de 544 CV. No me extraña que sea capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 3,8 segundos.

Su respuesta contundente y ágil. Y dinámicamente se mueve muy bien. El conjunto se siente aplomado y pegado al suelo, gracias en parte a la suspensión semiactiva, y su dirección me parece que trasmite bien y es precisa.

El Polestar 4 Dual Motor cuenta con dos motores, situados uno en caja eje, lo que le dota de tracción total. Su batería de 100 kWh ofrece una autonomía de hasta 580 km y, para maximizar la eficiencia, puede desactivar el motor delantero mediante un embrague de desconexión, cuando no se necesite. Además de esta variante, tenemos también la de propulsión trasera, con un motor de 272 caballos que puede llegar a tener 620 km de autonomía.

Prueba Polestar 4 | Centímetros Cúbicos

Asimismo, a pesar de su alta potencia y rendimiento, la firma ha trabajado para que la conducción en el día a día sea muy confortable. Y por supuesto, segura. Gracias a su estrecha relación con Volvo, la seguridad forma parte del ADN de Polestar. Destaca por encima de todo el sistema avanzado de asistencia al conductor SuperVision de Mobileye. O lo que es lo mismo, doce cámaras, un radar y doce sensores ultrasónicos, al cuidado de todos los integrantes del vehículo.

Un diseño que te puede gustar más o menos, principalmente por la ausencia de la luneta trasera, pero que, sin duda, es diferente. A lo que se suma tecnología por doquier y altas prestaciones. Por estos atributos, la marca ha conseguido en poco tiempo posicionar muy bien en el mercado su Polestar 4, destacando también que el gran equipamiento que incorpora de serie lo convierte en uno de los SUVs Coupé 100% eléctricos más atractivos.