Realidad aumentada, pantalla para acompañante y más claves que explican el éxito del Mercedes Benz CLA

Es un momento más que oportuno para recorrer el interior de la vigente generación del Mercedes Benz CLA, que su modo todo eléctrico se anota a esta hora entre los 10 más vendidos de su especie en España, en lo que llevamos del 2026. Y sí, no hablamos de un coche barato. Después de todo, lleva la estrella alemana al frente. Sin embargo, como compacto ha sido lanzado para posicionarse en la entrada de la flota actual y a ello le suma la fidelidad comprobada en pruebas de su autonomía real, en relación con la homologada en los papeles.

Esto último es vital en este primer impacto comercial del vehículo en el país, pero lo tecnológico es otro pilar fundamental en este modelo, que ha sido impulsor de la tecnología avanzada que encontramos en los Mercedes de hoy. Quieres sentarte en cualquiera de los asientos delanteros de la berlina, pero no por el hecho de viajar en alta gama alemán, sino para experimentar y comprobar el esquema digital que va de lado a lado en la cabina, y que se rige por sistema operativo MB.OS y el asistente virtual MBUX con Inteligencia Artificial generativa.

El Mercedes Benz CLA construye su reputación a base de eficiencia y ahora aparece como uno de los eléctricos más vendidos en España | Mercedes Benz

De serie, al conductor le espera a bordo una pantalla instrumental de 10,25 pulgadas, configurable en modo Clásico para los puristas de la conducción –velocímetro y tacómetro digitales– o en el MBUX Surround Navigation, que consiste en la proyección de una interpretación del entorno exterior en tiempo real –vehículos, peatones, señales, asistencias– mediante gráficos 3D. Hablando de proyectar, con coste adicional se agrega el Head-Up Display sobre el parabrisas, justo por encima de esta pantalla. Allí, en el campo visual al camino, se muestra la velocidad a la que se viaja, la máxima permitida, las instrucciones de navegación y otras funciones como el asistente de distancia.

El Mercedes Benz CLA, su pantalla central... y la del copiloto

Si tuviera que destacar una función de la pantalla central de 14 pulgadas, más allá del intuitivo asistente virtual, esa sería la navegación con reallidad aumentada, también con coste adicional. Aunque también consiste en la superposición de indicaciones y datos de tráfico, no es lo mismo que MBUX Surround Navigation ni mucho menos un simple mapa de navegación, ya que lo que aquí se proyecta es el entorno real captado por la cámara ubicada en el parabrisas.

Mercedes Benz CLA | Mercedes Benz

De 14 pulgadas es también la pantalla destinada al acompañante. Conocida comoMBUX Superscreen, cuando decimos que está destinada al copiloto es porque realmente lo está: la función anti-distracción es una de las más importantes, ya que el conductor no puede ver el contenido que allí se muestra. Si quien va al volante mira hacia esta pantalla más de dos segundos, el sistema oculta el contenido y lo vuelve a proyectar en cuanto vuelve a poner los ojos en el camino.

De aplicaciones, juegos y películas se trata el uso de esta pantalla, que, no obstante, no siempre está activa. Cuando viajamos solos, el visualizador, recurriendo a fondos de pantalla, se pone en modo espera. Una pantalla con alto poder adaptativo, sin lugar a dudas, esta que incorpora el Mercedes Benz CLA eléctrico puertas adentro.