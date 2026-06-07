Los 125 años de historia de Skoda Motorsport y más de 100 coches con pedigree de competición

Hay que remontarse a 1895 para descubrir los inicios de Skoda, aunque en realidad, ahí aún no era Skoda. Uno de sus creadores, Václav Klement, tuvo un problema de falta de piezas para arreglar su bicicleta y decidió crear su propio taller. Tras aliarse con un fabricante de bicicletas experimentado llamado Václav Laurin, crearon la empresa Laurin & Klement, en la ciudad checa Mladá Boleslav.

Al entrar en el siglo XX también empezaron a fabricar motocicletas. Con esta Slavia B compitieron en 1901 en la ruta París-Berlin durante 1.196 km, comenzando así su andadura en competición hasta nuestros días.

Años mas tarde presentaron su primer automóvil: el L&K Voiturette A en 1905. Un pequeño coche de 7 caballos al que le siguieron modelos posteriores. En el año 1924 su fábrica sufrió un gran incendio, lo que supuso la fusión con Skoda y el final de la empresa Laurin & Klement.

Motocicleta Slavia B | Centímetros Cúbicos

Ese fue justo el instante en el que el fabricante checo comenzó a crear su extensa gama de modelos, tanto de calle como de competición. Y el circuito de Sosnová es el que acoge la mayoría de modelos que han tenido presencia en las carreras a lo largo de todos estos años.

Más de 125 años de Skoda Motorsport, una centuria de coches que han hecho historia.

Comenzamos por 1936, cuando el Skoda Popular fue el primer coche de la firma checa, con un marco tubular central moderno y suspensión independiente. Y su nombre destacó tras el Rally de Montecarlo ese mismo año, con una versión denominada Sport, o lo que es lo mismo, una versión biplaza descapotable del modelo.

Igual de legendaria fue la “doble” victoria en este Rallye en 1977, con el Skoda 130 RS. Un modelo que cosechó muchos éxitos destacados a nivel nacional e internacional. Haciendo historia también en el Campeonato Europeo de Turismos. Montaba un motor de gasolina de 1.3 litros y cuatro cilindros, que desarrollaba 140 CV y llegaba a alcanzar los 220 km/h.

Skoda Fabia de Rallies | Centímetros Cúbicos

Otro modelo que ha estado ligado a la competición en estos 125 años con Skoda es este llamativo biplaza descapotable de carreras: el 1100 OHC. Su desarrollo terminó a finales de 1957. Su peso era de 583 kilos, gracias a la carrocería de plástico reforzado con fibra de vidrio montada sobre un bastidor tubular. Siendo muy ligero y con un cuatro cilindros de 92 CV y una buena aerodinámica, podía alcanzar hasta 200 km/h.

También hubo hueco para la Fórmula 3 con el F3, desarrollado para esta categoría y la Junior a principios de los 60.

Y a la vez que lanzaban el Fórmula 3, debutaron con el Octavia TS 1200 también en los rallyes, en la misma década de los años 60.

Aunque si hubo una berlina familiar de mediados de la década de 1960 que se consideró seriamente un pequeño milagro automotriz, fue el 1000 MB. Su motor y propulsión trasera, su construcción “unibody” con paneles de carrocería atornillados, con suspensiones independientes delante y detrás, permitió que los coches de competición se convirtieran en laboratorios de pruebas de conducción.

Otra estrella para las carreras de carretera fue el 1000 MB B5, un coche que en la década de los 70 conseguía pasar de 0 a 100 km/h en 14 segundos.

Lanzado en 1972, también destacó el Skoda 120 S Rally. Con un peso de solo 795 kg, pasaba de cero a 100 km/h en 16,4 segundos y fue capaz de alcanzar una velocidad máxima de 150 km/h.

Asimismo, los coches de Skoda no tardaron en hacer las delicias de los aficionados en competiciones de todo el mundo. En 1994, Skoda consiguió su primer título en el Mundial de Rallyes en la categoría de coches con motores de hasta dos litros y tracción delantera.

El ligero Favorit, conocido como Favorit 136 L/A, lo consiguió con un motor significativamente más pequeño. En el Mundial de Rallyes, destacaron también otros modelos como el Octavia o el Fabia durante la década de los 90 y principios del año 2000, respectivamente.

A partir de 2011, el Fabia comenzó a consolidarse en categorías accesibles a una amplia gama de pilotos, inicialmente en S2000 y más tarde en Rally2.

De hecho, el Fabia es uno de los coches de competición más exitosos de todos los tiempos. Por lo que una última mención se merece el Fabia con el que se corrió en el Mundial de 2015, el R5 EVO, que posteriormente fue rebautizado como Fabia Rally2 EVO para cumplir con el nuevo sistema de categorías de la FIA.

De hecho, gracias a este coche, en 2018 se creó, en Plazy, a las afueras de Mlada Boleslav, una nueva planta de Skoda Motorsport dedicada a la sección de competición de la marca. Y gracias también a la buena acogida de estas versiones para clientes de todo el mundo, y a la premisa de tener piezas de repuesto preparadas en todo momento.

La tradición de la competición dentro de Skoda ha dado lugar no solo a las versiones Monte Carlo y a los modelos deportivos RS, si no también a muchas de las modificaciones para categorías tan importantes como el Mundial de Rallyes. Así que, no sería muy aventurero decir: “¿A por otros cien años más, Skoda?”