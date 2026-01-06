Innovaciones, curiosidades y autonomía del eléctrico: empecemos a conocer al nuevo Opel Astra, a días de su estreno

Lo estamos esperando, pero más lo está esperando la propia marca alemana, que lo despierta de su letargo después del decepcionante desempeño de ventas y después de más de un año en retiro indirecto, debido a la drástica reducción de su producción. El nuevo Opel Astra asomó la cabeza –su frontal, mejor dicho– con timidez en noviembre, cuando apenas un puñado de imágenes difusas jugaban al misterio y las certezas sobre sus especificaciones escaseaban.

Ahora, a poco de su presentación en el Salón de Bruselas –que abrirá sus puertas entre el 9 y el 18 de enero–, ya se deja ver con nitidez y amplitud de planos desde que días atrás, Stellantis publicó fotos que lo toman de cuerpo entero. Pero una cosa es la conexión pantalla mediante y otra muy distinta es el cara a cara. El compacto del segmento C estará en el evento de Bélgica y mostrará de cerca las características que ahora sí conocemos.

Nuevo Opel Astra | Opel

La novedad de entrada, la que ya habíamos anunciado, corre por cuenta del tradicional emblema del rayo. Con esta completa renovación, el Astra llevará por primera vez en su historia de serie el Blitz iluminado, en sintonía con la franja horizontal luminosa que recorre de lado a lado entre los faros. Y toma nota de cara a su inminente presentación mundial, porque realmente se ha destapado la olla.

El nuevo Opel Astra apuesta a la innovación

Aunque los de Rüsselsheim am Main nos habían dado una muestra del atractivo diseño de sus llantas de aleación, ahora ha confirmado que llegarán al cliente en 17 y 18 pulgadas, así también como algunos nuevos colores para su carrocería, como el "Blanco Kontur" y el "Verde Klover", el que, en días de campaña, identifica a la versión Sports Tourer. Y hablando de la iluminación, el nuevo Astra estrena unos faros pensados para los usuarios externos de la vía. Denominados Intelli-Lux HD, con sus 50.000 elementos son capaces de adaptarse para evitar el deslumbramiento.

Opel Astra 2026 | Opel

Veremos si Opel abre las puertas del nuevo Astra en Bruselas. Debería, ya que una de las curiosidades habita en el interior y la imagen que nos había adelantado de la cabina la esconde. "Un hueco especial en el centro del asiento que, inspirado en el diseño del sillín de las bicicletas de carretera, reduce la presión sobre el coxis", describe la comunicación oficial a los vanguardistas asientos Intelli-Seats desarrollados por Opel.

Como ocurriera con el último Astra, el entrante también se ofrecerá en modo todo eléctrico, aunque ahora, con una batería no de 54 sino de 58 kWh, su autonomía aumenta de los 418 km a los 454 km máximos –a falta de las pruebas de conducción reales–. Es un Astra Electric evolucionado en todo aspecto, porque a la mejora de su eficiencia le suma el estreno de la tecnología V2L, de manera tal que ahora podrá usarse para cargar dispositivos externos.