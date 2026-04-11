El SUV alemán premium que está en el podio de los diésel más vendidos y también es uno de los PHEV preferidos en España

Cortesía del Grupo Volkswagen, dos modelos se cortan como los dominantes del diésel en el mercado español. No hay rivales que acechen al Tiguan y el Seat León, los dos más elegidos en lo que va del 2026. En una segunda línea de popularidad –apliquemos el término a su injerencia cuantitativa y no a su condición de premium– aparece un alemán no precisamente generalista.

Vaya estereotipo de SUV compacto la forma que propone el Mercedes Benz GLA. Combinando en un solo vehículo el segmento más pretendido, el nivel de alta gama de la marca de la estrella, el consumo contenido propio de su combustible y un precio que, aunque no es el más accesible de la gama actual –honor que le pertenece al compacto Clase A–, arranca debajo de los 50.000 euros, este utilitario deportivo reúne méritos para ser ahora mismo el tercer coche diésel más vendido del país, acumulando en promedio unas 1.000 matriculaciones de enero a esta parte.

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De la diversidad de propulsión diésel también hace una fortaleza, ya que dosifica el rendimiento de su motor de dos litros en tres opciones disponibles. La primera te pide un presupuesto de algo más de 49.000 euros y es la motorización 200 d. Corresponde al GLA de tracción delantera y apunta a quienes priorizan el consumo ante todo, ya que promete un combinado de 5,3 litros a los 100 km recorridos. Luego, todo se limita a la tracción integral.

Tres opciones diésel para el Mercedes Benz GLA

El Mercedes Benz GLA 200 d 4Matic no te da más potencia ni par motor que el anterior –ambos con máximas de 150 CV y 320 Nm respectivamente– y sí eleva el consumo a unos 5,6 l/100 km. La experiencia de una conducción optimizada es en lo que esta versión, producto de su sistema de tracción a las cuatro ruedas, marca la diferencia.

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Para dotar al SUV de más caballos, más capacidad de respuesta y mejores prestaciones, el ideal lo encuentras en la variante 220 d. No solo porque lleva la potencia hasta los 190 CV y el par a 400 Nm, sino porque, con 5,7 l/100 km combinados, casi no cambia la ecuación respecto del tracción total de 150 CV.

Ambos 4Matic superan la barrera de los 50.000 –por el 200 d debes estar dispuesto a pagar unos 51.700 euros como mínimo y por el 220 d algo más de 53.000–, pero la demanda actual evidencia que por poco más –unos 55.000 euros– accedes al GLA híbrido enchufable, que reduce el consumo de su cuatro cilindros a 2,9 litros y figura entre los 10 PHEV más elegidos a nivel nacional en el acumulado 2026.