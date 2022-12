BMW inicia la fabricación de su nuevo coche de hidrógeno...que tú no podrás comprar

El mundo del automóvil parece haber virado irremediablemente hacia la movilidad eléctrica, aunque en la actualidad contamos con los motores térmicos más eficientes de la historia. Sin embargo, la imposición de normas anticontaminación más severas ha hecho que los fabricantes hayan optado la vía de los coches eléctricos alimentados por baterías. No es la única opción: son varios los fabricantes que aún siguen apostando por otras vías, como los coches impulsados por motores eléctricos alimentados por pilas de hidrógeno.

Uno de esos fabricantes es Hyundai, que vende el Hyundai Nexo en nuestro país, o los japoneses de Toyota, que también comercializan en nuestro país un coche de hidrógeno, el Toyota Mirai. Esta berlina de lujo es el último coche de hidrógeno que ha llegado a nuestro mercado, aunque ahora BMW acaba de iniciar la producción de otro modelo de hidrógeno que, eso sí, no podrás comprar en España. Se trata del BMW iX5 Hydrogen, un SUV de lujo que deja de lado la impulsión convencional para apostar por una pila de hidrógeno de lo más capaz.

Su comercialización será muy específica: pese a que BMW es una de las marcas que más conocimientos atesora sobre la impulsión mediante hidrógeno, su fabricación -completamente manual y artesanal- estará limitada a un número concreto de unidades, que llegarán algunos mercados a partir del año que viene ya que el BMW iX5 Hydrogen será más un proyecto de investigación en manos de algunos conductores escogidos por la propia firma alemana.

BMW iX5 Hydrogen | BMW

El "corazón" del BMW iX5 Hydrogen es una una celda de combustible que puede generar hasta 125 kW (167 CV), lo que a priori no parece una cifra de potencia muy alta especialmente para un vehículo como el X5. No hay problema: esa potencia no sirve para mover las ruedas del BMW. La celda de combustible extrae el "combustible" para realizar la electrólisis a través de dos tanques, cada uno con una presión de trabajo de 700 bares. Conjuntamente son capaces de almacenar hasta seis kilos de hidrógeno, con los que la marca espera dotar al iX5 Hydrogen de una autonomía media de unos 500 km.

Cuando la pila de hidrógeno (por cierto, desarrollada por Toyota) ha realizado su trabajo es capaz de alimentar a dos motores eléctricos que generan una potencia combinada de 369 CV que, esta vez sí, se encargan de mover las ruedas.