Si no te basta con configurar un Mercedes, ahora la firma alemana quiere que construyas tú su motor

Para hacer frente a unos rivales locales de la talla de Porsche o Audi, no basta solo con tecnología y equipamiento de primer nivel, también hay que buscar soluciones innovadoras para fidelizar a tus clientes, y eso es justamente lo que ha hecho Mercedes.

Si estar en casa tirado con tu teléfono móvil o tu ordenador configurando tu nuevo coche se te hace pesado y aburrido, Mercedes ha lanzado una nueva campaña con el objetivo de fidelizar a sus clientes, que consiste en ir nada más y nada menos que a su planta de Affalterbach a montar el motor que llevará tu modelo.

Se trata de una iniciativa que permite a compradores de todo el mundo trabajar junto con los propios mecánicos de la fábrica (como no podía ser de otra manera) para construir el motor del coche que vayan a comprar.

Fábrica Mercedes | Mercedes

Aunque lo cierto es que, si estabas pensando en comprarte un Mercedes de primeras solo para poder vivir esta experiencia, no está disponible para todo tipo de clientes. Los participantes son elegidos a través del programa "AMG Private Lounge", una plataforma para fans acérrimos de la marca por la cual se manda la invitación.

Hemos estado diciendo que los que participen podrán montar el motor del modelo que hayan adquirido, pero también hay trampa en esto, porque esta experiencia solo la podrán vivir los usuarios que elijan un Mercedes de alto rendimiento como el AMG-GT o el SL63.

Por lo que, por muy chula que esté esta iniciativa que la compañía alemana se ha sacado de la manga, lo cierto es que los requisitos que hay que cumplir para vivirla son tan complicados como caros.