Receta de Tesla con esencia de Volkswagen: así es la versión más brillante con cinturones naranjas del nuevo SUV urbano de Skoda

Skoda ya tiene su coche 100 % eléctrico de acceso y, dado que los Elroq y Enyaq –SUV compacto y SUV mediano, respectivamente– salen de fábrica con versiones de propulsión trasera e integrales, es también el primer EV de tracción a las ruedas delanteras.

Es el Skoda Epiq, cuyo lanzamiento habíamos adelantado días atrás, un modelo necesario para la marca checa, que hasta aquí prescindía de un SUV urbano a batería pura. Y como a todo lanzamiento, al de este B-SUV le cabe su acabado de estreno.

Pues, el Skoda Epiq First Edition no será igual de asequible que la variante de entrada Urban, pero colgándose una etiqueta de 27.600 euros, financiándolo, sigue siendo algo más barato que el mencionado C-SUV y justifica su valor con elementos exclusivos que trascienden a lo estético. A pesar de que se base en la versión Selection, rápidamente marca la diferencia con llantas de aleación ligera no de 18, sino de 20 pulgadas.

Skoda Epiq First Edition: de equipamiento y distintivos

En orden de relevancia, aparece en primera instancia lo que genera su motor eléctrico. Este Epiq de lanzamiento y producción limitada es el más costoso porque es diferente, pero también porque se equipa con el nivel de potencia tope: recibe sin excepciones la configuración técnica Epiq 55, que porta la batería de mayor capacidad –de 55 kWh– y con la que envía al eje delantero una máxima de 155 kW, es decir unos más que suficientes 210 caballos para la conducción en ciudad y en autopista.

Sumado a elementos que hereda del Selection como el volante en cuero térmico, una serie de especificaciones únicas para el First Edition llevan al Epiq al siguiente nivel. A saber, su carrocería bitono con techo negro, un revestimiento de techo negro en el interior y un juego de fundas deportivas para los pedales.

Ahora bien, el rasgo identitario principal es el naranja que se apodera del coche en el exterior antes de expandirse por el habitáculo. En las carcasas de los espejos, en los parachoques, en los tapacubos, en los cinturones y en las costuras de los asientos, el salpicadero y el volante –que complementa con costuras rojas– este color se hace presente.

El toque lo da esa misma tonalidad "Navajo" en los laterales, recorriendo el marco desde el principio del parabrisas hasta la zaga del techo. Desde luego, las infaltables insignias se hacen notar, sobre todo las que llevan el nombre de la versión tanto en el volante como sobre el portón trasero.

En definitiva, algo de equipamiento especial, bastante de sellos distintivos y mucho de valor simbólico por su condición de acabado de lanzamiento, que lo hace un SUV urbano de efímero pasar por el mercado. En pocas palabras, si vas por la épica, que sea para sobresalir y, tal vez en un futuro, de esos que se pierden en el tiempo y devienen en coleccionables.