Peugeot rompe definitivamente con los motores PureTech para empezar con los Turbo 100

Peugeot busca arrancar "una nueva etapa" con una nueva generación de motores Turbo 100 con los que sustituye los motores PureTech en todos sus modelos, comenzando por los Peugeot 208 y Peugeot 2008, cuyas nuevas unidades fabricadas este mismo año ya cuentan con esta fuente de propulsión.

Los motores PureTech dieron mucho que hablar por los problemas detectados en algunas versiones, especialmente relacionados con la correa de distribución bañada en aceite, que podía desgastarse antes de tiempo y provocar averías mecánicas. Esto afectó sobre todo a determinadas series fabricadas durante unos años concretos, lo que llevó a campañas de revisión y mejoras técnicas por parte del fabricante.

Peugeot e-208 | PEUGEOT

En cifras, se fabricaron alrededor de 5 millones de motores PureTech en toda Europa, de los cuales unos 500.000 se fabricaron en Europa, es decir, aproximadamente un 10% del total.

Ahora, con los nuevos motores Turbo 100, Peugeot quiere hacer frente a este problema del pasado y "pasar página" con una nueva propulsión que es "más fiable, más duradera y que da más confianza a los clientes", tal y como ha resaltado la directora general de Peugeot en España y Portugal, Ana Gema Ortega.

Entre sus características principales, el nuevo motor de gasolina 1.2 Turbo 100, mejora la eficiencia gracias al ciclo Miller y la inyección a 350 bares, y ha sido validado tras más de 3 millones de kilómetros, con un refuerzo del control en condiciones severas de temperaturas o carga.

motor Turbo 100 | EP

Un motor completamente nuevo

Frente a los motores PureTech, que son totalmente sustituidos por la marca, los motores Turbo 100 tienen menos problemas de combustión anormal y de consumo de aceite (con un sistema que permite un gasto constante y bajo). Además, la tasa de reutilización del motor precedente es muy baja, con un 70% de las piezas completamente nuevas y rediseñadas.

La correa del motor ha sido sustituida por una cadena de distribución diseñada para ser silenciosa, con baja fricción y sin mantenimiento durante toda la vida útil del vehículo.

A su vez, se ha incorporado un turbocompresor de geometría variable para mejorar la respuesta en toda la gama de revoluciones, y el motor desarrolla 100 CV (74 kW) de potencia y 205 Nm de par disponibles desde bajas revoluciones.

Peugeot se compromete con la fiabilidad de esta nueva motorización con una garantía de hasta 8 años o 160.000 kilómetros, a través del programa Peugeot Care. Además, la marca optimiza el mantenimiento, con una revisión principal cada 2 años o 25.000 kilómetros y una revisión intermedia anual.