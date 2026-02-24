Acciona construirá la mayor electrolinera de uso público en la ciudad de Madrid

Tendrá una potencia total de 4.000 kilovatios y cuya entrada en funcionamiento está prevista en 2027. La electrolinera contará con 20 plazas de recarga ultrarrápida de hasta 400kW --19 para turismos y una para vehículos pesados-- y una estación para el intercambio de baterías de vehículos eléctricos Silence.

La parcela, de 1.281 metros cuadrados, está situada en el Paseo de la Castellana 276, frente a las Cuatro Torres y dentro del ámbito del futuro desarrollo de Madrid Nuevo Norte.

"El proyecto transformará una antigua gasolinera en desuso en una infraestructura de movilidad eléctrica de nueva generación, concebida no solo como punto de recarga, sino como un espacio urbano abierto, accesible y alineado con los objetivos de descarbonización y mejora de la calidad de vida en la ciudad", ha destacado Acciona.

Un coche cargándose en un punto de recarga público | Europa Press

La instalación, que será explotada por Acciona durante 30 años, utilizará energía 100% renovable certificada en todas las recargas. Asimismo, incorporará un sistema energético con paneles solares para el autoconsumo, logrando generar un excedente neto anual de más de 35.000 kWh. También va a incorporar una fachada fotocatalítica que elimina activamente los contaminantes y purifica el aire, y un sistema de trazabilidad de la energía de origen renovable en tiempo real.

Un espacio polivalente

Diseñada como una "casa de la movilidad", la nueva electrolinera integrará bajo una gran marquesina unitaria los puntos de recarga y una zona de servicios al usuario.

El edificio incluirá una zona de vending y aseos accesibles en la planta baja, así como un espacio polivalente en la primera planta destinado a la divulgación y la celebración de eventos vinculados a la movilidad eléctrica, reforzando su vocación pública y educativa.

Dos vehículos recargando batería en una estación de red eléctrica | Getty Images

El proyecto destaca por su fuerte componente ambiental y arquitectónico, con un diseño que apuesta por materiales sostenibles y de bajo impacto, como madera, cerámica fotocatalítica y piedra natural de origen local.

Con este proyecto, Acciona refuerza su papel como actor clave en la electrificación del transporte urbano. La compañía ya ofrece acceso a más de 5.000 puntos de recarga en entornos urbanos y en los principales corredores interurbanos en España y Portugal.