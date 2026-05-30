El nuevo rival chino de Tesla, BYD y MG tiene en el interior una de esas ideas que pueden vender más coches que una gran pantalla

Un nuevo eléctrico de altos valores para el segmento más convocante ha puesto la industria automotriz china en el mercado europeo y, específicamente, en las cocheras de los conductores españoles, que ya han tomado nota de sus beneficios: la tentación de su relación precio-calidad, la política de entrega inmediata de parte de la marca, la practicidad, la utilidad que se revela al abrir los maleteros, una autonomía más que suficiente para ciudad y carretera...

Viaja a bordo del Changan Deepal S05, no obstante, una virtud a la que tal vez haya que prestarle atención con detenimiento para que no pase desapercibida. Un aspecto de vital importancia que se enmarca en una serie de singularidades que lleva puertas adentro.

Changan Deepal S05 | Changan

El sello de los fabricantes del Gigante Asiático se manifiesta al verlo desde afuera, pero tiene su continuidad cuando entramos a la cabina. La digitalización, uno de los pilares de las firmas chinas. En este SUV compacto, minimalista en exterior e interior, la pantalla táctil impacta de inmediato por su gran tamaño, pero también por sus aptitudes.

En la pantalla central del Changan Deepal S05, la clave para el conductor

Midiendo 15,4 pulgadas, esta pantalla garantiza una resolución 2,5K y, para evitar reflejos perjudiciales en la visual del conductor, se inclina 15 grados hacia su lado, aunque también hacia el acompañante. Funciones que dan cuenta de un coche con tecnologías avanzadas, sí, pero es la postura, la posición en la zona central, esa virtud a la que me refiero.

En la era de las pantallas, sobre todo en la que dominan las que sobresalen del salpicadero y proponen dimensiones por encima de la media, la clave pasa por evitar llevarlas demasiado hacia la consola para no desviar la vista del camino y procurar no instalarlas por encima de la línea de visión para que no represente un obstáculo sobre el parabrisas. El Deepal S05 actúa como un punto justo: no se impone al parabrisas y se coloca a una altura lo suficientemente adecuada como para que ejecutemos las funciones manteniendo la atención al frente.

Changan Deepal S05 | Changan

En otro orden, hay un contraste que llama la atención: el del tamaño de la pantalla multimedia y la ausencia de un cuadro de instrumentos. Diriges la mirada hacia la columna de dirección y solo encuentras salpicadero, no hay pantalla digital. Otra de las curiosidades de este modelo chino, que en su lugar, como una segunda expresión de su avanzada digitalización, apuesta por un Head-up Display personalizable con realidad aumentada.

Un habitáculo con singularidades y una cereza del postre: su techo de cristal

En su fórmula de precio-calidad, el Changan Deepal S05 no escatima en nivel de equipamiento. Todo lo contrario. Un habitáculo con secretos que necesitas experimentar si en algún momento no analizas en persona como una posible compra, incluyendo a su techo de cristal de 1,9 metros cuadrados con ajuste eléctrico de opacidad.