Los coches eléctricos empiezan a pagar más impuestos: Reino Unido y Estados Unidos abren un camino que se acerca a Europa

Países como Reino Unido y varios estados de Estados Unidos ya han comenzado a aplicar nuevos impuestos y tasas específicas a los vehículos eléctricos con el objetivo de compensar la caída de ingresos procedentes de los combustibles tradicionales.

El caso más claro es el británico. Desde abril de 2025, los vehículos eléctricos ya no están exentos del conocido Vehicle Excise Duty (VED), el impuesto de circulación británico. Los nuevos eléctricos pagan una tarifa inicial y posteriormente una cuota anual estándar similar a la de muchos modelos térmicos.

Además, el Gobierno británico estudia introducir a partir de 2028 un nuevo sistema denominado eVED, un impuesto por kilometraje recorrido que gravaría específicamente a eléctricos e híbridos enchufables.

La idea detrás de este movimiento es sencilla: cuanto más crece el parque eléctrico, menos dinero recauda el Estado a través de los impuestos sobre gasolina y diésel. Reino Unido calcula que esa pérdida de ingresos será cada vez más significativa durante los próximos años.

En Estados Unidos ocurre algo parecido, aunque de forma descentralizada. Más de una treintena de estados ya aplican tasas adicionales a los propietarios de coches eléctricos para financiar el mantenimiento de carreteras e infraestructuras. Algunos territorios incluso estudian modelos de pago por uso o por milla recorrida.

El debate empieza así a trasladarse a Europa continental. De momento, países como España siguen manteniendo ventajas fiscales y ayudas a la compra para fomentar la electrificación, pero el crecimiento del vehículo eléctrico empieza a cambiar el escenario.

Según los últimos datos oficiales publicados por la DGT, el parque de vehículos electrificados y alternativos en España ya supera las 922.000 unidades, una cifra que no deja de crecer trimestre tras trimestre.

Aunque los eléctricos puros todavía representan una parte relativamente pequeña del parque total, su expansión es cada vez más visible, especialmente en grandes ciudades y flotas de empresa.

Ese aumento plantea una cuestión que tarde o temprano tendrán que abordar muchos gobiernos europeos: cómo sustituir la enorme recaudación ligada históricamente a los combustibles fósiles.

En países como España, una parte importante del mantenimiento de infraestructuras viarias depende precisamente de esos impuestos sobre carburantes.

Así, la patronal Seopan, que agrupa a las grandes constructoras y concesionarias españolas, lleva tiempo defendiendo un sistema de pago por uso en las autovías españolas.

La propuesta contempla aplicar una tarifa de unos pocos céntimos por kilómetro recorrido -entre 1 y 3 céntimos- para financiar el mantenimiento de la red viaria.

Aunque el planteamiento afecta a todo tipo de vehículos y no exclusivamente a eléctricos, muchos analistas consideran que este tipo de fórmulas podrían ganar fuerza precisamente por la progresiva caída de ingresos procedentes de los carburantes.

Por ahora no existe ningún plan oficial para aplicar tasas específicas a los eléctricos en España, pero varios expertos del sector consideran probable que el debate aparezca en los próximos años, especialmente a medida que aumente la penetración de este tipo de vehículos y disminuyan los ingresos asociados a gasolina y diésel.

La situación recuerda a lo ocurrido en otros mercados pioneros de la electrificación, dondelos incentivos iniciales terminaron transformándose progresivamente en sistemas fiscales más equilibrados entre tecnologías.

Lo que parece claro es que el coche eléctrico ya ha dejado de ser un nicho minoritario. Y precisamente ese crecimiento podría acabar provocando un cambio importante en la fiscalidad de la movilidad en buena parte de Europa.