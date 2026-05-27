Test a fondo Jeep Compass 2026: más europeo y electrificado que nunca, pero sin perder capacidades para abandonar el asfalto

El nuevo Jeep Compass encarna uno de los cambios más importantes en la historia reciente de la marca, y es que la marca americana no ha querido limitarse a un simple rediseño: la nueva generación nace con una plataforma completamente renovada, una gama totalmente electrificada y una clara vocación europea, tanto en desarrollo como en producción.

El resultado es un SUV compacto que mantiene el ADN aventurero de la firma americana, pero con una interpretación mucho más tecnológica, eficiente y sofisticada.

Jeep Compass | motor.atresmedia.com

A primera vista, el Compass conserva las proporciones musculosas y la identidad clásica de Jeep, pero todo parece más trabajado. El frontal mantiene la característica parrilla de siete ranuras, ahora reinterpretada con una firma luminosa más moderna y una mejor integración aerodinámica. Los pasos de rueda marcados, las protecciones inferiores y la cintura alta refuerzan esa imagen de SUV sólido y preparado para salir del asfalto.

Jeep asegura, además, que muchos elementos exteriores han sido diseñados pensando en el uso real fuera de carretera: cámaras y radares colocados en zonas elevadas, protecciones 360º y mejores ángulos todoterreno. Todo ello sin perder una estética mucho más refinada que su antecesor.

Interior: digitalización y salto de calidad

El habitáculo es probablemente donde más se aprecia la evolución. Jeep ha apostado por una cabina claramente más tecnológica, con una enorme pantalla central de 16 pulgadas, instrumentación digital y conectividad avanzada con actualizaciones OTA.

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Aun así, la marca ha querido conservar cierto enfoque práctico y físico en algunos controles, algo que muchos conductores siguen agradeciendo frente a la tendencia de eliminar todos los botones. El nuevo Compass también gana en amplitud interior y capacidad de carga, alcanzando hasta 550 litros de maletero.

Puesta a punto más equilibrada y confortable

El nuevo Compass se beneficia de una nueva puesta a punto de la suspensión, desarrollada para lograr el mejor equilibrio posible entre maniobrabilidad y confort. La aceleración vertical se ha reducido un 15% y el balanceo de la carrocería un 20%, lo que asegura una conducción más estable.

Asimismo, se ha perfeccionado la calibración de la dirección para ofrecer precisión y suavidad, adaptándose de forma inteligente a las diferentes situaciones de conducción. Esta evolución técnica se complementa con una mayor insonorización, gracias a materiales mejorados como el nuevo cristal trasero, ahora un 11% más grueso.

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Gama mecánica: electrificación total

La nueva generación abandona definitivamente las motorizaciones tradicionales puras y apuesta por una oferta completamente electrificada. La gama arranca con un e-Hybrid de 145 CV, continúa con un híbrido enchufable de 225 CV y culmina con varias versiones 100% eléctricas.

El Compass utiliza la plataforma STLA Medium del grupo Stellantis, lo que le permite mejorar notablemente en eficiencia, espacio interior y posibilidades de electrificación.

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Pese a este enfoque más tecnológico, Jeep insiste en que el modelo sigue conservando capacidades off-road reales. El sistema Selec-Terrain, la altura libre al suelo y la capacidad de vadeo siguen siendo argumentos importantes dentro del segmento SUV compacto.

Especial: así es el nuevo Jeep Compass Full Electric

La gran novedad de esta generación es, sin duda, la llegada del primer Compass 100% eléctrico, motivo de nuestra prueba. Y lo cierto es que Jeep no ha querido hacer un simple SUV eléctrico urbano: el objetivo ha sido mantener la personalidad aventurera de la marca incluso sin motor térmico.

La versión de lanzamiento monta una batería de 74 kWh y desarrolla 213 CV con tracción delantera, aunque Jeep ya ha confirmado futuras variantes más potentes, incluyendo una espectacular versión de 375 CV con tracción total eléctrica.

Autonomía y carga

Jeep anuncia hasta 500 kilómetros de autonomía WLTP en las primeras versiones eléctricas, mientras que futuras configuraciones podrían acercarse a los 650 kilómetros.

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La recarga rápida también da un salto importante: la marca promete pasar del 20% al 80% en menos de 32 minutos utilizando cargadores rápidos DC de al menos 160 kW.

¿Sigue siendo un Jeep?

Esa es la gran pregunta que suele surgir con cualquier Jeep eléctrico. Según la propia marca, la respuesta es sí. El Compass eléctrico mantiene modos de conducción específicos, buena altura libre al suelo, capacidad de vadeo de hasta 470 mm y versiones con tracción integral eléctrica.

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Más interesante aún es que el diseño no cae en el típico estilo futurista exagerado. Sigue siendo reconocible como un Jeep desde cualquier ángulo, algo que probablemente será clave para convencer a los clientes tradicionales de la marca.

Veredicto

El nuevo Jeep Compass representa un cambio profundo pero inteligente. Mantiene la esencia robusta y aventurera que siempre ha definido al modelo, pero introduce un nivel de electrificación, conectividad y refinamiento que lo sitúa claramente un escalón por encima de su predecesor.

Y en el caso del Jeep Compass Full Electric, Jeep ha encontrado un equilibrio muy interesante entre tecnología eléctrica y carácter todoterreno. Sobre el papel, es uno de los SUV compactos eléctricos con más personalidad del mercado actual.

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