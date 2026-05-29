Cada cuánto se cambia la correa de distribución para evitar averías

Comprar un coche usado con un historial de mantenimiento totalmente desconocido es un riesgo enorme para tu bolsillo. Si el vendedor no demuestra el mantenimiento con facturas, lo prudente es sustituir las piezas clave cuanto antes.

Muchos conductores creen que hacer pocos kilómetros desgasta menos, pero los atascos y el ralentí castigan severamente la mecánica. En entorno urbano, la correa de distribución acumula ciclos térmicos y vibraciones letales sin reflejarse en los kilómetros. Por eso, los expertos recomiendan adelantar obligatoriamente su cambio entre un veinte y un veinticinco por ciento. Si el manual de tu fabricante marca cien mil kilómetros, deberías sustituirla por completo sobre los ochenta mil.

El calor intenso, el frío, la humedad y el polvo aceleran su envejecimiento provocando grietas o dientes desgastados. En España, cambiar este kit completo con la bomba de agua cuesta entre cuatrocientos y novecientos euros. Ahorrar en esto es un error: si se rompe, pistones y válvulas chocarán provocando destrozos de más de dos mil euros. Al hacer el cambio, sustituye también tensores y rodillos para evitar pagar dos veces la costosa mano de obra.

No te la juegues basándote únicamente en una inspección visual rápida que pueda engañar a simple vista. Invierte a tiempo en el mantenimiento preventivo de tu vehículo y te asegurarás de viajar sin imprevistos mecánicos.