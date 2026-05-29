La gasolina vuelve a doler justo antes del verano: 5 hábitos que puedes cambiar para gastar menos en cada viaje

Junio, julio, agosto y las primeras semanas de septiembre, es un tiempo de júbilo, de descanso, de largos viajes que muchos hacen por carretera. Pero este año puede ser un tiempo también de grandes sustos cuando se va a repostar en la gasolinera porque el precio de los combustibles está por las nubes. No obstante, puede cambiar algunos hábitos para ahorrar mientras conduce.

Presión de los neumáticos

Antes de salir, es muy importante comprobar la presión de los neumáticos. Primero, por seguridad, para evitar reventones o perdidas de aire. No obstante, también es relevante porque si los neumáticos tienen una presión demasiado baja la resistencia de las ruedas al movimiento es mayor y, por tanto, incrementa la exigencia del motor, que consume más combustible. Igualmente, se ahorrará en otro sentido, alargando la vida de los propios neumáticos porque, con presión baja, se desgastan mucho más rápido.

Coches en carretera | EP

Peso

El segundo hábito a revisar es controlar lo que se lleva dentro del coche. Es importante que en el maletero y otros compartimentos se lleven cosas estrictamente necesarias, no herramientas u objetos que no se van a usar durante el viaje, o vacas sobre el techo que no se requieran y se puedan desmontar. La razón es sencilla, cuanto más peso tiene que desplazar el vehículo, el motor necesitará más potencia para acelerar y frenar. En consecuencia, más combustible gastará.

Limpiar el filtro

Otra de las revisiones fundamentales, es limpiar la suciedad del filtro de aire. Esta parte del coche es la que traslada el aire limpio que el motor necesita para un proceso de combustión óptimo. Por tanto, si es el filtro no consigue traspasar aire limpio por culpa de la suciedad, el rendimiento del motor será menos eficiente y el consumo de combustible aumentará. Este incremento puede llegar hasta el 10% con filtros antiguos y muy sucios. Para viajes largos es incluso recomendar cambiar el filtro, algo sencillo y económico para ahorrar a largo plazo.

Viajes en Semana santa | Europapress

Aire acondicionado

El uso del aire acondicionado es uno de los hábitos que podemos cambiar para no gastar tanto combustible. Tenerlo accionado es fundamental en los meses de verano, cuando los coches se convierten en hornos. No obstante, en muchas ocasiones los mantenemos activos cuando el habitáculo ya ha sido refrescado y más aire no aporta nada. Además, estamos hablando de una de las funciones del vehículo que más gasolina gasta. Es decir, controlar su uso es vital para ahorrar durante los viajes.

Modo de conducción

Cerramos este cambio de hábitos con el propio comportamiento a la hora de conducir. Una forma de estar en el volante demasiado agresiva va a ser más caro en el paso por las gasolineras. Exigir al motor grandes aceleraciones o frenadas, movimientos bruscos, genera consumos repentinos elevados. Es mejor llevar a cabo una técnica de conducción progresiva y suave, con velocidad constante y reduciendo los cambios de marcha lo máximo posible. No sé deje llevar por el prejuicio de que este tipo de pilotaje es de principiante. Con la gasolina a un precio tan alto, es de sabio.