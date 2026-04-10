Jaecoo 8 SHS, el nuevo 'buque insignia' de la marca con todo el equipamiento que puedas imaginar

Este SUV se enmarca, al igual que el Omoda 9 SHS, en el segmento D-SUV, en el afán de la compañía de posicionar dos modelos 'premium' en un mercado donde los clientes buscan espacio, prestaciones y amplia autonomía con un precio de partida al contado desde 54.900 euros (49.500 con el PlanAuto+ incluido y desde 44.900 con descuentos de financiación + Plan Auto+).

Además, con sus 134 km de autonomía eléctrica, se convierte en uno de los modelos con más prestaciones eléctricas del actual mercado solo por detras del Omoda 9 SHS y del Lynk&Co 08.

El nuevo Jaecoo 8 SHS incorpora la tecnología 'Super Hybrid System' de la compañía, que combina un motor de gasolina 1.5 TGDI más tres motores eléctricos que entregarán en conjunto 315 kW (428 CV) y que le permiten superar los 1.000 en autonomía total gracias a los 70 litros de su depósito de combustión.

Jaecoo 8 | CC

Adaptado a cualquier circunstancia

En el eje trasero, el Jaecoo 8 SHS incorpora un motor eléctrico de 175 kW (238 CV) de potencia que permiten una entrega total a las cuatro ruedas en aceleraciones fuertes o en los modos de conducción'arena, 'nieve', todoterreno', entre los seis disponibles (Normal, 'ECO' y 'Sport').

En la prueba realizada, las mejores sensaciones se han comprobado en el mapa motor 'todoterreno' donde se ha podido experimentar las verdaderas prestaciones de este modelo en la tracción 4x4, lo que le permite ser un coche con muchas variantes: desde un enfoque familiar hasta su utilización 'off road'.

Circulando en atascos, la tecnología del Jaecoo 8 funciona en modo eléctrico utilizando un único motor y en caso de necesitar más potencia para adelantar combina el motor de combustión con el eléctrico.

En el caso de ir a baja velocidad, pasa a modo de carga en conducción, con el motor de combustión alimentando de energía a los eléctricos. Mientras, en autopista, utiliza el motor de combustión generalmente, aunque puede apoyarse de las unidades eléctricas.

Jaecoo 8 | CC

Cargado en menos de una hora

Igualmente, equipa el paquete de baterías CATL M3P de elevada densidad energética con una capacidad de 34,46 kWh que le permitirán superar con holgura los 100 km de autonomía eléctrica con un uso más intenso del pedal.

Del lado de la carga, su potencia máxima de carga es de 6,6 kW en corriente alterna y hasta 70 kW en corriente continua, lo que permite en segundo lugar recargar del 30 al 80% de la batería en una parada razonable de unos 25 minutos y la recarga completa en menos de una hora.

Igualmente, las prestaciones de este modelo saltan a características de modelos más sofisticados con una aceleración 0 a 100 km/h en 5,8 segundos y una velocidad máxima de 180 km/h gracias a la elevada potencia combinada y a la tracción total.

JAECOO J8 | JAECOO

Versatil en todas sus variantes

Este SUV, pese a sus importantes dimensiones de 4,82 m de longitud, 1,93 m de anchura, 1,71 m de altura y distancia entre ejes de 2,82 metros, ofrece un "equilibrio dinámico" tanto en comfort como en sensaciones al volante. Cabe recordar que este modelo tiene un único acabado y ya cuenta de serie con las máximas configuraciones por parte de la compañía asiática.

Sus importantes dimensiones le permiten configurar cinco o siete plazas, ofreciendo una amplia versatilidad o un maletero de hasta 738 litros (200 litros en la versión de siete plazas).

Del lado del diseño, en su frontal preside la parrilla vertical en cascada clásica de los modelos de la familia Jaecoo. En su lateral, este modelo tiene unas líneas más depuradas y presenta como novedad los tiradores ocultados acabados en el mismo color de la carrocería. Además, equipa unas llantas de alumnio de 20 pulgadas que subrayan el "caracter robusto a la par que sofisticado" de este ejemplar.

Jaecoo 8 | CC

La zona trasera mantiene una estética tecnológica y ordenada, protagonizada por unas ópticas traseras full LED unidas por una firma luminosa continua de gran longitud. Este conjunto incorpora intermitentes dinámicos, funciones de iluminación de bienvenida al vehículo y portón del maletero eléctrico ya de serie.

En su interior, el modelo presenta un salpicadero muy parecido a la familia del Omoda 5 en todas sus versiones de configuración con una pantalla para el conductor y la central unidas entre sí, ambas de 12,3 pulgadas y un techo solar que cubre prácticamente todo el habitáculo.

El volante presenta un diseño multifunción con ajuste eléctrico en cuatro direcciones, función de calefacción y palanca de cambios integrada, una solución que permite liberar espacio en la consola central.

Esta integra en su parte delantera un cargador inalámbrico para smartphones y los mandos táctiles para configurar el sonido multimedia y la gestión 100% eléctrica o híbrida del coche. Bajo los apoyabrazos, existe un cofre para almacenamiento del día a día.

JAECOO J8 | JAECOO

Por su parte, el asiento del conductor dispone de ajuste eléctrico en ocho posicionesy el del acompañante en seis posiciones. Ambos tienen calefacción, ventilación y función de masaje. La ancha carrocería permite viajar con amplia comodidad, incluso con tres adultos en la segunda fila. Los pasajeros de esas plazas pueden reclinar los asientos y, al igual que los delanteros, tener calefacción y ventilación.

En cuanto a los acabados, la tapicería interior se ofrece en cuero negro 'Nappa' para las configuraciones de cinco y siete plazas, mientras que la versión de siete asientos puede elegirse también con tapicería en tono marrón, aportando una estética más diferenciada.

La gama de colores del Jaecoo 8 SHS está disponible en Blanco Aura, Gris Artemis, Gris Mate, Negro Crystal Black y Plata Iridium, además de las combinaciones bitono Blanco Aura con techo negro y Gris Artemis con techo negro.

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En el apartado tecnológico, la firma asiática dispone de más de 20 asistentes a la conducción de serie, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto y hasta de una aplicación móvil para gestionar servicios en remoto a través del móvil de conductor.

Por último, Omoda & Jaecoo ofrecerá hasta siete años de garantía o 150.000 kilómetros a aquellos clientes que adquieran este modelo, además de tres años de asistencia en carretera sin coste.