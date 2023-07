Las autovías empezarían a ser de pago en España a partir de 2024

Vuelve el riesgo de peajes en las autovías. Aunque esta vez parece que este riego se hará realidad. El Partido Popular ha advertido que el Gobierno de España se ha comprometido con Europa para que, en 2024, se comience con los peajes en las autovías. Unas autovías que ya no serán 'gratuitas'.

Han pasado dos años desde que 'estalló' la noticia. España iniciaba un plan para implantar un sistema de peajes en las autovías. De esta manera, el país se comprometía en un plan de acción con la Unión Europea implantando una nueva medida recaudatoria. Después de que en verano de 2022 se filtrase que el ejecutivo había iniciado el plan para implantar esta medida, se comenzó a especular con la posibilidad de que desde ese mismo momento se pusiese punto y final a las autovías 'gratuitas'.

Sin embargo, el Gobieno oficializó que este 2023 no llegarían los peajes. Con ello no pretenden comunicar que el plan se haya cancelado de manera definitiva. De hecho, Juan Bravo, portavoz económico del PP, ha advertido de que se está puliendo los últimos detalles para implantarse los peajes en las autovías españolas a partir de 2024.

Exceso de velocidad en carreteras convencionales, autopistas y autovías | Diariomotor

Este acuerdo fue incluido en el Plan de Recuperación español, algo que generó desasosiego entre profesionales y particulares. "Que todos sepan que van a pagar por utilizar las autovías, pero no porque lo vaya a hacer el Partido Popular, sino porque el Gobierno ya lo ha comprometido aunque ni lo cuente ni lo diga", comenta Bravo.

La medida, ya comprometida por parte del actual Gobierno, se ha visto retrasada a 2024 con el fin de que no afecte a las próximas e inminentes elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 23 de julio. "Está en el Plan de Recuperación, en la página dos, donde se dice que en el año 2024 se pagará por el uso de autovías, para que luego no se diga que lo ha hecho el Partido Popular. No. Ya está comprometido, lo que pasa es que se ha llevado al año 2024 para que se hiciera después de las elecciones y si les toca a ellos ya verán como lo justifican y si lo hacemos otros pues dirán que hemos subido los impuestos", añadía el portavoz del PP.

Imagen-2-Peaje | Unsplash

Por su parte, el Gobierno ha declarado esta medida como necesaria con el objetivo de "avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al 'usuario pagador' y también del principio de quien contamina paga".

Aún existe una gran incertidumbre sobre este tema. Un asunto sobre el que se han planteado numerosas soluciones como la idea de eximir determinados desplazamientos (véase por trabajo o cuestiones de salud) o implantar una tarifa blanda de un céntimo por kilómetro recorrido. Todavía se sigue esperando una respuesta oficial que resuelva todas las dudas.