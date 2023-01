Tregua para los conductores españoles: las autovías de pago tardarán más de lo que estaba previsto

Las autovías de pago han sido uno de los temas que más debate han suscitado desde que se anunció que llegarían: no sabemos cómo (peajes de viñeta o peajes blandos) y, ahora, tampoco cuándo. El Gobierno ha cambiado sus planes dando, así, una tregua al bolsillo de los conductores: no llegarán este año y parece que tampoco el que viene.

Hace unas semanas, Isabel Pardo de Vera, Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aseguraba que las autovías de pago estarían listas en los próximos meses y daba un plazo: antes de que acabe la actual legislatura, es decir, antes de diciembre que es la fecha límite para celebrar las elecciones generales de este año. Sin embargo, tal y como informa 'El Periódico de España', ha habido un cambio de planes: no llegarán en 2023 y tampoco se producirá ningún avance para que sean una realidad en 2024.

autovía A-15, en Soria, sentido Madrid | EFE

Las razones

Las fuentes del Ministerio de Transportes citadas por 'El Periódico de España' explican que, ahora mismo, las autovías de pago no son prioritarias, ni urgentes. Añaden, además, que no se dan las “condiciones necesarias”, que no es el momento “económico y social” idóneo y que tampoco acompaña el “contexto político”. No sólo hay elecciones generales: también autonómicas y municipales en mayo.

Todos estos factores han llevado al Gobierno a retirar este punto de su lista de prioridades: las autovías de pago necesitan el acuerdo de todos los actores implicados (partidos políticos, comunidades autónomas y sector del transporte) y el escenario de 2023 no es el mejor para dar forma a una alianza común.

El Gobierno regulará este año el sistema de telepeajes para hacerlo compatible con el resto de Europa | Europa Press

La respuesta de Bruselas

Este paso a un lado ha sido posible porque las autovías de pago no son una de las exigencias incluidas en el Plan de Transformación y Resiliencia, que condicionan la llegada a España de los 140.000 millones de euros procedentes de los fondos de Europa: son una propuesta acordada. Si no llegan, esas ayudas no se verán comprometidas.

Con este argumento, el Gobierno ya ha comunicado a Bruselas su decisión de retrasar la llegada de las autovías de pago a España. En Europa entienden la postura de nuestro país y son conscientes de que “no es el momento” dadas las consecuencias económicas que ha generado la Guerra de Ucrania.

No están descartadas

Eso sí, las autovías de pago han sido aplazadas: no están descartadas. Tanto es así, que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, siempre según 'El Periódico de España', tendría muy avanzado el estudio de los modelos que hay en otros países europeos y que podrían adaptarse a las vías españolas. Y es que estos peajes serían la clave para minimizar el déficit del mantenimiento de las carreteras y equilibrar las cuentas.