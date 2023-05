El Audi TT cumple 25 años: ¡felicidades!

Corría el año 1995 cuando Audi presentó, en el Salón del Automóvil de Frankfurt, un concept-car bajo la nomenclatura "TT" en referencia a la competicion "Tourist Trophy" de la Isla de Man, una de las pruebas automovilísticas más antiguas del mundo. La crítica fue unánime: el diseño del prototipo fue tan bien recibido que la marca tomó, ese mismo año, la decisión de llevarlo a un vehículo de producción, un vehículo de producción que vería la luz en 1998 dando vida a la primera generación del Audi TT.

Hoy celebramos los 25 años de vida del que ya se ha convertido, por méritos propios, en un vehículo con uno de los diseños más reconocibles y reconocidos de la historia moderna del automóvil. De esta primera generación, que alargó su existencia hasta 2006, se fabricaron 178.765 unidades en formato coupé y 90.733 unidades del Audi TT Roadster, reclamando su merecido lugar en la historia de la firma de los cuatro aros. La variedad mecánica del Audi TT era evidente, con motores 1.8 turbo de hasta 240 CV y un brillante 3.2 VR6 que llegaba a los 250 CV.

Las sucesivas generaciones del Audi TT han ido llegando con el paso del tiempo, acogiendo bajo su capó motores tan interesantes como el 2.0 TDI (convirtiéndose así en el primer deportivo compacto con motor diésel del mercado) o el mítico 2.5 TFSI de cinco cilindros y más de 300 CV que, bajo sucesivas evoluciones, ha conseguido llegar incluso hasta nuestros días.

Audi TT RS Iconic Edition | Audi

El aniversario del Audi TT sabe a despedida

Lo cierto es que este pequeño homenaje al deportivo alemán tiene un sabor ciertamente agridulce: tas 25 años de historia ininterrumpida, el Audi TT está a punto de despedirse para siempre. Lo hace con la edición especial Iconic edition basada en el Audi TT RS Coupé y limitada a sólo 100 unidades. El Audi TT ha conseguido girar cabezas durante más de 20 años, pero su futuro está a punto de truncarse para siempre.

Y es que el Audi TT no va a volver a reeditarse, o al menos no cómo lo conocíamos hasta la fecha. Con un mercado en el que los SUV y los crossover parecen haber fagocitado a la mayoría de segmentos y carrocerías, los pequeños coupés no tienen ya sitio en los "corazones" de sus potenciales compradores.