Un español dirige el Audi que arrasa en China, la brutal berlina que queremos en España pero no sabemos si tendremos

¿Qué coches se compran en China? A finales de 2024, Audi se alió con la china SAIC (también producen los coches de MG) para crear vehículos específicos para el mercado asiáticobajo el nombre Audi (con letras, sin los cuatro aros), y el proyecto lo dirige el español Fermín Soneira. El primer modelo que salió de esta colaboración fue el E5 Sportback, una berlina eléctrica que acaba de alzarse con el premio a Coche del Año en China con apenas un año de vida. Vamos, que han conseguido en doce meses lo que otras marcas persiguen durante décadas en un mercado donde la competencia es brutal y los consumidores son extremadamente exigentes.

Una berlina que compite con lo mejor

El Audi E5 Sportback es una berlina sportback de cuatro puertas que mide 4,88 metros de largo, 1,96 de ancho y 1,47 de alto, así que entra de lleno en el segmento premium que tanto gusta a los conductores chinos. La plataforma PDA desarrollada por Audi y SAIC trae actualizaciones inalámbricas OTA, y será la base para futuros modelos eléctricos de la marca.

Audi E5 Sportback | Audi

Lo interesante viene en las cuatro opciones de potencia que ofrece (220 kW, 300 kW, 425 kW y hasta 579 kW), porque la versión más potente entrega más de 780 CV, una barbaridad incluso para estándares actuales. Puedes elegir entre tracción trasera o quattro total, mientras que la batería alcanza los 100 kWh de capacidad y Audi declara hasta 770 kilómetros de autonomía dependiendo de la versión. Con su arquitectura de 800 voltios, gana hasta 370 kilómetros de autonomía con solo 10 minutos de carga si encuentras el cargador adecuado.

Aunque el E5 esté pensado para China, su puesta a punto se ha ejecutado en el centro de I+D de Audi en Alemania. Esto le da una dinámica de conducción que combina lo deportivo con lo cómodo gracias a la suspensión neumática adaptativa y la dirección progresiva a las cuatro ruedas, así que no es solo potencia bruta sino también equilibrio.

Una tecnología deslumbrante (literalmente)

El sistema de iluminación del Audi E5 es espectacular, porque cuenta con el Audi Light Frame con más de 1.000 unidades LED triangulares y faros Matrix LED con control inteligente. Las luces quedan ocultas cuando no son necesarias y están inspiradas en el skyline de Shanghái, aunque desaparecen los cuatro aros clásicos tanto en la trasera como en el frontal porque estos coches solo lucen las letras Audi.

El interior combina lujo y tecnología con materiales premium, pantalla panorámica 4K de 27 pulgadas, retrovisores virtuales y asientos con altavoces integrados. También trae soluciones de confort como iluminación ambiental, fragancias personalizadas y techo panorámico oscurecible, total que no falta detalle.

La experiencia digital se apoya en Audi OS impulsado por el procesador Snapdragon 8295 con conectividad total y un ecosistema adaptado a China, mientras que el Audi Assistant con inteligencia artificial ofrece una interacción natural y personalizada. Todo ello se refuerza con el sistema de conducción asistida Audi 360 que integra LiDAR y múltiples sensores para garantizar seguridad avanzada tanto en ciudad como en autopista y maniobras de aparcamiento.

Audi A5 Sportback | Audi

El golpe maestro de Audi

El CEO de Audi AG, Gernot Döllner, ha afirmado tras recibir el galardón que este premio valida su enfoque único en China basado en dos marcas sólidas y una profunda integración de la innovación local. A través de la marca Audi, están atrayendo a nuevos clientes y reforzando su posición en el mercado más competitivo del mundo, porque China no perdona errores y aquí han dado en el clavo a la primera.

Lo que ha conseguido el equipo de Fermín Soneira es un hito importante para demostrar que una marca nueva puede triunfar si combina tecnología punta, adaptación al mercado local y la experiencia europea en dinámica de conducción. Vamos, que han sabido mezclar lo mejor de dos mundos.