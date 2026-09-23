Anfac advierte de que España no cumplirá los objetivos de cero emisiones hasta 2075 al ritmo actual

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha advertido deque el ritmo actual de adopción de vehículos industriales de cero emisiones en España es insuficiente para cumplir con los objetivos europeos de descarbonización, hasta el punto de que, de mantenerse la evolución actual, el país no alcanzaría la cuota necesaria para 2030 hasta el año 2075.

"Al ritmo actual, teneniendo en cuenta las cuotas que deberían alcanzarse para cumplir los objetivos de electrificación del vehículo industrial de la UE, el objetivo del 25% de cuota marcado para 2030 lo vamos a conseguir en 2075", ha señalado el director general de Anfac, José López-Tafall.

Así se ha manifestado en la presentación de actualización de la 'Hoja de Ruta del Vehículo Industrial y Autobús 2030', que plantea seis líneas estratégicas para acelerar la transición energética del transporte pesado, impulsar la renovación del parque y preservar la competitividad del sector.

Según los datos de la asociación, la cuota de electrificación del mercado español de vehículos industriales se situó en el 1,6% en 2025, mientras que en el segmento de camiones de más de 16 toneladas la penetración se redujo al 0,5%.

A la baja penetración de las tecnologías de cero emisiones se suma el envejecimiento del parque de vehículos industriales.

La edad media se sitúa actualmente en 15 años en los vehículos industriales y en 11,1 años en los autobuses, una situación que, según Anfac, tiene efectos sobre las emisiones, la seguridad vial, la eficiencia energética y la competitividad del transporte. "Un tercio del parque circulante tiene más de 20 años", ha expresado Tafall.

Igualmente, ha recordado el papel estratégico para la economía española de este sector, al aportar el 4,8% del PIB y generar cerca de 600.000 empleos directos, además de concentrar más del 90% del parque de vehículos pesados destinado al transporte de mercancías.

Dos años sin ayudas específicas

Entre las principales reivindicaciones de Anfac se encuentra la recuperación de los incentivos destinados a la adquisición de vehículos industriales de cero emisiones.

La asociación señala que España acumula desde abril de 2024 dos años sin programas específicos de ayudas para este tipo de vehículos, lo que, a su juicio, está ralentizando la renovación de las flotas y dificultando el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones que marca la Unión Europea.

Por ello, propone recuperar un programa estable de incentivos a la demanda de vehículos de cero emisiones, acompañado de medidas fiscales y de un nuevo plan específico para apoyar la renovación del parque con achatarramiento de vehículos antiguos.

Pide 1.614 puntos de recarga para camiones

Las infraestructuras de recarga constituyen otro de los principales obstáculos identificados por Anfac a la hora de impulsar la electrificación en este sector.

En datos, España cuenta actualmente con 1.522 puntos de recarga pública de más de 350 kW, la mayoría diseñados para vehículos ligeros, según expone la patronal, y con solo 24 puntos adaptados para el uso exclusivo de vehículos pesados.

Ante esta situación, Anfac plantea que España disponga en 2035 de1.614 puntos de recarga específicos para vehículos pesados, con potencias de 350, 800 y 1.200 kW, que permitan cargas rápidas sin que ello dificulte las tareas de los profesionales en la carretera.

Asimismo, reclama líneas de apoyo específicas para el desarrollo de estas instalaciones, actualmente excluidas del programa 'Moves Corredores'.

Seis líneas de actuación hasta 2030

En resumen, la nueva 'Hoja de Ruta 2026-2030' establece seis grandes líneas de actuación, alineadas con los objetivos del 'Plan España Auto 2030'.

La primera pasa por impulsar el mercado mediante nuevos programas de ayudas, incentivos fiscales y medidas para favorecerla renovación del parque. La segunda busca acelerar el despliegue de infraestructuras de recarga pública específicas para vehículos pesados.

Anfac también reclama adoptar una posición activa ante la próxima revisión del marco regulatorio europeo para acompasar los objetivos climáticos a la realidad del mercado.

A estas medidas se suman el impulso de la conectividad y la automatización, el refuerzo de la capacidad industrial mediante apoyo a la innovación, la inversión y el desarrollo tecnológico, y el avance hacia un modelo de movilidad que facilite la actividad del transporte profesional durante el proceso de descarbonización.

Como vemos la edad media del parque sigue siendo muy elevada,de 15 años. Los de por encima de 16 toneladas si que tiene una edad menos elevada, 11, los autobuses tiene más de 15 años. De estos 9 de cada 10 son diésel y los electrificados un 0,3% del parque. En los de 11,1 un 3% del parque.