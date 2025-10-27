Así será el nuevo impuesto de circulación que entrará en vigor en 2026

"Se aplicará una medida pionera en España, cambiando el criterio para aplicar las bonificaciones de este tributo, modificando el actual modelo basado en el tipo de motor y carburante", indica el consistorio madrileño, que a partir del año que viene aplicará esas bonificaciones en función "de los distintivos ambientales, que describen mejor lo que contaminan los vehículos".

El objetivo es introducir un sistema de bonificaciones basado en las etiquetas ambientales de la DGT para favorecer a los coches menos contaminantes. Con esta medida, se coordinan los criterios utilizados en el IVTM y la tasa SER, que se basa en las etiquetas de los vehículos, y se ajustan algunos casos concretos como ocurre, por ejemplo, con los híbridos enchufables, según afirma el ayuntamiento.

Atasco en Madrid | iStock

Además, se incorpora una bonificación específica del 50% a los vehículos menos contaminantes de las grandes flotas, CERO, ECO y C, siempre que matriculen sus vehículos en Madrid y renueven anualmente un porcentaje de estos por otros con etiquetas menos contaminantes.