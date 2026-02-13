El día que Volkswagen lanzó una de las campañas publicitarias de concienciación contra accidentes más impactantes

Hubo un día en que Volkswagen, a su manera, demostró a los espectadores de un cine las consecuencias que implica el uso de teléfonos móviles en la sala, pero no lo hizo para recordarles que hay que hacer silencio en medio de una película, sino para llevarlos del mundo de la ficción a la realidad vial. Concienciar, ese fue el objetivo de su creativa y cruda intervención.

Los fabricantes y las agencias publicitarias han dejado material de antología que son pura contundencia. El anuncio de la marca alemana no fue la excepción. Lanzado hace más de diez años, se lo tituló Eyes on the road y tuvo lugar en el MCL Cinema de Hong Kong. En el minuto con 23 segundos que dura, no hay diálogos, solo sonido ambiente, gente llegando, acomodándose y dispersándose antes de que las luces se apaguen y enfrentarse a un desenlace que los pondrá en un ligero estado de shock.

Los adelantos comienzan, pero el que empieza a proyectarse no es de una estreno inminente, sino otro tipo de adelanto, que busca anticiparse a los siniestros mediante una campaña de prevención de la firma de Wolfsburgo. La publicidad no parece dar indicios de absolutamente nada, pero el hecho de que no suceda nada da lugar a que algo está por ocurrir.

Los ojos siempre en la carretera, el mensaje de Volkswagen

En plano subjetivo, se ve a un conductor al volante de un vehículo por carretera. Hasta que, quien lo había reproducido y monitoreado desde la cabina, traslada el comercial de la pantalla grande a cada una de las butacas. Utilizando un localizador, el asistente manda un mensaje de texto a todos los dispositivos móviles presentes, que hasta este punto de la secuencia desconocían el papel que estaban jugando: que ellos eran quienes conducían el coche del anuncio. El mensaje hace que los espectadores tomen sus teléfonos, bajen la mirada y pierdan la atención a la carretera.

El experimento social se revela en la gente cuando el coche se accidenta, generando en ellos un semblante atónito. Después de unos segundos de silencio, el mensaje de Volkswagen se proyecta a modo de cierre: "El uso del teléfono móvil es en la actualidad la principal causa de muerte sobre ruedas. Un recordatorio para mantener tus ojos en el camino". La agencia Ogilvy fue la mente detrás de esta campaña de concienciación para Volkswagen y generó indudable repercusión en usuarios de Youtube, donde hubo respuestas de aprobación en general.

En comentarios se remarcó la creatividad del anuncio y la contundencia del mensaje, si bien no faltó el escepticismo de quien, al notar cómo los móviles sonaron en una sala de cine, puso en tela de juicio la autenticidad de la escena. Otros usuarios de la red social le dieron a entender en ese entonces cómo la conducta de no silenciar dispositivos en cinemas era moneda corriente. Por otro lado, sistemas de difusión por ubicación como el utilizado en la campaña publicitaria son capaces de enviar los mensajes con sonido independientemente de cómo los móviles tienen configurados el volumen.