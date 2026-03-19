Así es el Seat Arona Style 2026: mejor que la versión de acceso y por menos de 20.000 euros

Entrega de apreciación a uno de los coches más populares del mercado español. Promediando 20.000 nuevas matriculaciones por año, el Seat Arona lleva el cartel de superventas que no a todos los vehículos comercializados en el país les corresponde. Y el acabado Style tiene mucho que ver con que así sea, debido a su buena relación precio-calidad.

Un nivel superior al Arona de acceso y con precios por debajo de los 20.000 euros, la clave de esta versión de un B-SUV que, con el modelo 2026, estrenó una actualización que incluyó un lavado de cara exterior, nuevos diseños de llantas y una ampliación en la gama de colores para la carrocería, mientras espera por la incorporación de la propulsión microhíbrida a debutar en el modelo 2027. ¿Qué le corresponde de todo esto y más al Seat Arona Style?

Seat Arona | Seat

Al respecto, de arranque y sin coste adicional, unas llantas de aleación de 16 pulgadas, pero las opciones incluyen otras de igual tamaño con un diseño más destacado –acabado Gris Nuclear– y una serie de llantas más grandes: dos diseños para las de 17 pulgadas y dos Performance para las llantas de 18.

Una introducción al Seat Arona Style 2026

En cuanto a las tonalidades, el punto de partida es la Azul Fiord y a ésta le siguen ocho opcionales. Pero lo interesante radica en que las alternativas van aun más en aumento, producto de las dos posibilidades de techo en contraste: los colores disponibles pueden combinarse con un techo Gris Manhattan o uno Negro Midnight.

Seat Arona | CC

Decía que el próximo año la gama Arona sumará el motor electrificado con etiqueta Eco. Mientras tanto, todas las variantes de propulsión que al Style le corresponden son de gasolina pura: dos con caja manual –una de cinco y otra de seis velocidades– y dos con automática de siete, con valores de 19.810 euros si eliges el 1.0 de 95 CV a 23.092 euros si te decides por el de 150 CV, que en el modelo 2025 no estaba disponible. En todos los casos, precios teniendo en cuenta el descuento de 4.800 euros que aplica la marca.

Por dentro, la cosa se pone interesante, ya que esta versión ahora sale de fábrica con un tapizado premium Aurora de manera estándar para todos los asientos, y que consiste en un tejido en relieve con patrón de panal de abejas, el mismo que han adoptado las calandras frontales. Al frente, tomas contacto con un volante de cuero multifunción y de carácter deportivo.

Seat Arona | Seat

Mejor, ve por el Arona Style +

Sin embargo, te recomiendo apuntar un poco más hacia arriba y sin poner prácticamente dinero extra. Por 100 euros más, el Seat Arona Style +, que sale sin excepciones con carrocería bicolor e incrementa el nivel con un equipamiento visiblemente mejorado, que incluye cristales traseros oscurecidos, una cámara de visión trasera y más asistencias a la conducción, destacándose un control de crucero adaptativo predictivo.