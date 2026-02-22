Seat Arona, el SUV urbano más vendido de España vuelve con un lavado de cara

La marca española ha querido celebrar sus 75 años recién cumplidos por todo lo alto con el lanzamiento de los renovados Seat Ibiza y Arona. Este último incorpora un diseño con más carácter, modernizado y deportivo.

Entre los elementos más destacados están los nuevos faros con tecnología Full LED, con una renovada firma diurna; la nueva parrilla hexagonal, combinada con la rejilla en forma de diamante, con acabado mate o pulido; un paragolpes más agresivo; y unas llantas de hasta 18 pulgadas de nuevo diseño. Detrás destacan los nuevos pilotos LED, que ahora son de serie en toda la gama. También luce una paleta de nuevos colores, como el de nuestra unidad, llamado Oniric.

Seat Arona | CC

Dentro hay cambios sutiles, pero bien realizados, con una nueva tapicería para los asientos y las puertas, un nuevo volante forrado en piel perforada y un salpicadero recubierto por un material más agradable al tacto.

En cuanto al sistema de infoentretenimiento, mantiene la misma pantalla de hasta 9,2 pulgadas, con conexión inalámbrica con nuestro smartphone. Detrás del volante también vemos la conocida pantalla de 10,25 pulgadas que actúa como panel de instrumentos personalizable.

En cuanto a su gama mecánica, encontramos, por un lado, un motor de 1.000 centímetros cúbicos con tres niveles de potencia: 80, 95 y 115 CV de potencia. Por otro, una mecánica de 1,5 litros y 150 CV, la más potente de la gama. El año que viene llegarán versiones microhíbridas y, en 2028, versiones electrificadas.

Seat Arona | CC

Además, no escatima en tecnología, ya que el nuevo Seat Arona cuenta con un amplio abanico de sistemas de seguridad activa y asistencia a la conducción como: frenada automática de emergencia; control de crucero adaptativo; y ayuda al arranque en pendiente, de serie. Dependiendo del acabado también puede contar con: control de crucero con limitador; alerta y asistente de cambio involuntario del carril; lector de señales de tráfico; aviso de pre-colisión…