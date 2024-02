Así podrías perder puntos en tu carnet de conducir por culpa de las ITV

En España, más de una tercera parte de los propietarios de coches que han de acudir a la Inspección Técnica de Vehículos no lo hacen. Pero, de aquellos que sí visitan este tipo de centros, casi una quinta parte sale con resultados muy desfavorables, hasta el punto de no ser considerados aptos para la circulación. Es por esto que la AECA-ITV, siglas de la asociación nacional que representa a las instalaciones en cuestión, pidió a la DGT al término del pasado año que endureciese las multas a los conductores que no tuviesen la ITV en regla.

Aunque el motivo detrás de esta solicitud está más relacionado con el ansia de dinero y de un mayor volumen de negocio para las ITV que con un deseo sincero de mejorar la seguridad vial y el medio ambiente en nuestro país, lo cierto es que la combinación de uno de los parques móviles más envejecidos de Europa (14 años de media) con uno de los peor mantenidos entraña un riesgo importante para la movilidad. Además, no es de recibo que haya usuarios que se esfuercen por cumplir con la normativa mientras otros continúan empleando medios de transporte sumamente deteriorados.

Pegatina ITV | Centímetros Cúbicos

Según la citada Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, el número de automóviles que no están, bajo su criterio (los legales), en condiciones de ser usados es alarmante, bien sea por tener la ITV caducada o por haber resultado negativa tras un reconocimiento obligatorio en uno de estos centros oficiales (acreditados para tal labor por el Estado). Así, la entidad ha propuesto a la Dirección General de Tráfico que sea más severa con los irresponsables y sancione a estos con mayor cuantía (ahora son 200 €) e incluso con puntos del carnet.

Pero la AECA-ITV va más allá con sus peticiones. Por ejemplo, plantea al Gobierno que las aseguradoras no tengan permitido aceptar o renovar las pólizas de aquellos coches que no hayan pasado la inspección en cuestión a fin de limitar el absentismo que se ha disparado en el último lustro y especialmente desde la pandemia por COVID-19. Por otro lado, insta a las autoridades de las grandes urbes a que colaboren en la detección de estas unidades mediante las cámaras instaladas en las Zonas de Bajas Emisiones y creen campañas de concienciación.