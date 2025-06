Así es la oferta para examinadores de tráfico que se incorporarían a la plantilla de la DGT después de verano

El Ministerio del Interior espera incorporar a la plantilla un total de 102 examinadores de tráfico nuevos en septiembre y defiende el "esfuerzo importantísimo" realizado en los últimos años ante la "preocupación" por la falta de profesionales.

"El proceso selectivo ya está en marcha y permitirá de nuevo el aumento de plantilla de examinadores", ha afirmado la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo, durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, al ser preguntada por la diputada del PP Bella Verano respecto a las medidas del Gobierno para agilizar el acceso a los exámenes de conducir.

La parlamentaria 'popular' ha trasladado a la subsecretaria algo que "muchos ciudadanos viven en silencio". "Son jóvenes que acaban su formación, pero no pueden examinarse. Familias que hacen esfuerzos para pagar clases de conducir, y luego ven cómo pasan semanas o pasan meses sin tener una fecha. Autoescuelas que no pueden planificar ni crecer porque el sistema no responde", ha manifestado.

Según la subsecretaria, este asunto "preocupa especialmente" en el Ministerio y en la Dirección General de Tráfico. Así, Crisóstomo ha asegurado que pretenden "continuar y agrandar, en la medida de lo posible, ese esfuerzo que ya se viene realizando".

"En estos últimos siete años se han reforzado las ofertas de empleo público de examinadores. Y en total han sido 732 las personas que se han incorporado al colectivo de examinadores de la DGT desde el año 2018. Es, con mucha diferencia, el colectivo con más incorporaciones dentro de la DGT en la última década", ha manifestado.

Interinos, siempre que es necesario

En su intervención, la subsecretaria ha señalado que en determinadas épocas del año, provincias y momentos, "no es suficiente para absorber los picos de demanda que se puedan estar produciendo", por lo que recurren al nombramiento de interinos "siempre que es necesario" como refuerzo a los funcionarios de carrera.

En este sentido, Susana Crisóstomo ha detallado que 365 personas se han incorporado en estos años "para dar un soporte extra a esta labor examinadora", junto a "una plantilla de 15 examinadores itinerantes que se trasladan de unas provincias a otras para cubrir esta demanda y siempre que es necesario además establece un sistema de horas extras".

Susana Crisóstomo | EFE

"Esto supone que ha aumentado el ritmo de pruebas que se han realizado y lo más importante es que ahora mismo, gracias a estas medidas de incremento de la oferta de empleo, tenemos a relación de puestos de trabajo (RPT) del personal examinador al 97%, lo que no impide que seguiremos aumentando las ofertas de empleo en años sucesivos para poder absorber la demanda de los ciudadanos", ha subrayado.

En este contexto, Susana Crisóstomo ha indicado que "el número de aptos en los exámenes de conducir está progresivamente descendiendo", lo que supone que "las mismas personas necesitan examinarse más veces porque no aprueban a la primera cada vez con más facilidad".

"Se están produciendo circunstancias que hay que dejar pasar también un poquito de tiempo a ver cómo evolucionan y si eso se convierte en una circunstancia estructural, habrá que adaptar las plantillas", ha reflexionado.

Finalmente, preguntada por las negociaciones para el traspaso de las competencias de los exámenes de conducir a Cataluña, la subsecretaria de Interior ha manifestado que el porcentaje de examinadores que corresponda a Cataluña este verano irá "en proporción a cómo se encuentra la plantilla y en base a los mismos criterios de reparto que se harán con el resto de los territorios". "No tenga la más mínima duda", ha remachado.