¿Por qué en Andalucía se paga mucho menos por la ITV que en el País Vasco?

Pasar la ITV nunca es divertido, pero al menos en Andalucía, Extremadura y Madrid no te sientes estafado al salir. Según la OCU, son las tres comunidades más baratas de España para cumplir con el trámite. En estos lugares, el coste ronda los 38 euros para los coches de gasolina, mientras que los eléctricos pagan incluso menos, por debajo de los 40.

En Andalucía, la gestión pública mantiene las tarifas bajo control; en Extremadura ocurre algo parecido. Madrid, por su parte, vive la paradoja de ser una comunidad con concesiones privadas pero con una guerra de precios entre estaciones que al final beneficia al conductor. Vamos, que si la ITV fuese un bar, en estas tres te invitarían al café.

Además, los tiempos de espera son razonables: uno o dos días de media frente a los seis que pueden llegar a pedirse en Galicia. Pero ojo, porque retrasarte sigue saliendo caro, que circular con la ITV caducada son 200 euros de multa, y eso no hay comparativa regional que lo suavice.

ITV | EP

Ceuta, País Vasco y Cantabria: el club de las ITV de oro

En el otro extremo del mapa, Ceuta, el País Vasco y Cantabria han decidido que revisar un coche vale casi como repararlo, así que aquí la factura supera los 53 euros, unos quince más que en las regiones más baratas, y no, no te dan café ni aspiradora gratis con la inspección.

El motivo, explica la OCU, está en quién gestiona las estaciones. En algunas comunidades la ITV está en manos de empresas privadas bajo concesión; en otras, como Andalucía o la Comunidad Valenciana, es de titularidad pública. Donde más competencia hay, o donde son públicas, los precios son más bajos. Ay de ti como en tu ciudad sean todas del mismo.

El informe también recuerda que no estás obligado a pasar la ITV donde está matriculado el coche. Así que si vives cerca de una frontera autonómica, igual te compensa cruzar y ahorrarte unos euros. Total, con lo que sobra te da para llenar medio depósito o, al menos, para no maldecir tanto.

Coches pasando la ITV | iStock

Una ITV distinta para cada España

La ITV es el mejor ejemplo de que España es un país con diecisiete formas de hacer lo mismo. En unas comunidades es un trámite razonable; en otras, un sablazo disfrazado de seguridad vial. La diferencia puede llegar a 29 euros, y no porque el aire de Bilbao sea más denso que el de Sevilla, sino porque cada autonomía aplica su propio modelo y su propia política de concesiones.

La OCU denuncia esta desigualdad desde hace años, pero nadie mete mano, y mientras tanto, los conductores seguimos pagando según el código postal, no según el servicio. En resumen: pasar la ITV sigue siendo una lotería administrativa. Si te toca la barata, enhorabuena; si no, recuerda sonreír al inspector… que no cuesta nada y, al menos, eso sigue siendo gratis.