No adivinarás jamás cuál es el mayor fabricante de neumáticos del mundo

El otro día estaba con unos amigos hablando sobre coches (para no variar) y alguien soltó que Michelin es el mayor fabricante de neumáticos del mundo, otro que Bridgestone, y yo estaba entre Goodyear y Michelin, que suenan a apuesta segura. Pero no, no acertamos ninguno, porque cuando buscamos en Google vimos que el campeón absoluto de la goma, el que más ruedas fabrica cada año se llama LEGO. Sí, el de los ladrillos de colores.

La marca danesa lleva desde el 2006 superando el récord de producción de neumáticos de cualquier compañía de las serias. No por poco además: LEGO hace más de 300 millones al año frente a los 160 de Michelin o los 180 de Bridgestone. Os sonará rebuscado porque los suyos son diminutos y de goma sólida, pero cumplen todos los criterios técnicos de un neumático de verdad. Incluso el récord Guinness los reconoce oficialmente como tales. En 2010 llegaron a fabricar 381 millones de unidades. Casi nada para un juguete que, como mucho, rueda por el suelo del salón.

Lo que empezó en 1962 con un camión sencillo (el set número 400) que fue el primero en llevar ruedas. A partir de ahí, LEGO convirtió el concepto en una obsesión y lleva ya más de sesenta diseños diferentes de neumáticos, cuatro mil moldes, y una precisión que haría llorar a un ingeniero de Fórmula 1, con tolerancias de cinco milésimas de milímetro. En la práctica, fabrican diez veces más ruedas que los gigantes del motor, por pequeñas que sean.

El récord que ningún Michelin ha podido tocar

El récord Guinness lo consiguieron oficialmente en 2011, basándose en su producción de 2010, y nadie ha logrado arrebatárselo desde entonces por más que lo han intentado. Michelin, Goodyear, Bridgestone… tendrían que combinarse para alcanzar las cifras del pequeño ladrillo danés. LEGO lleva casi dos décadas fabricando una media de 306 millones de neumáticos al año, y sigue invicta.

Puede parecer una chorrada, pero el dato tiene su gracia, porque si se apilaran todos los neumáticos LEGO fabricados en un solo año, rodearían la Tierra unas diez veces. Puede que no sirvan para un coche de verdad, pero cumplen las especificaciones técnicas que exige un neumático: goma moldeada, forma estandarizada y resistencia al desgaste, porque LEGO les hace pruebas de desgaste.

Lo irónico es que la compañía nunca se propuso batir récords. Simplemente hacía ruedas para sus coches, camiones o aviones en miniatura, y un día alguien cayó en la cuenta de que estaban produciendo más neumáticos que nadie. Cosas que pasan.

El 488 GTE ya tiene su versión de Lego preparada | Lego Group

Ahora también son los más sostenibles

Por si fuera poco, los daneses han decidido ser los más verdes del sector del neumático, y en 2025 empezaron a fabricar neumáticos con material reciclado usando redes de pesca viejas, cuerdas oceánicas o aceite de motor usado. Con lo que han conseguido reducir a la mitad el impacto ambiental de cada pieza. Hoy ya están presentes en más de 120 sets, y la meta es producir todo con materiales reciclados antes de 2030.

Mientras los fabricantes de neumáticos reales siguen peleándose con las emisiones y los residuos del caucho, LEGO les ha adelantado por la derecha en producción y en sostenibilidad. Y siendo más silenciosos que un coche eléctrico.

Así que la próxima vez que un colega te diga que Michelin es el rey del neumático, suéltale esta: el mayor fabricante de ruedas del mundo no está en Clermont-Ferrand ni en Japón, sino en Billund, Dinamarca, y su producto estrella cabe en la palma de tu mano.