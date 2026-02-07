El Audi A2 renace más de 20 años después para liderar la gama de eléctricos accesibles de la marca

El Audi A2 no es el coche más popular ni el más bonito de la marca. Era ahuevado y no daba una apariencia de espíritu deportivo o de alta gama que sí otorgan muchos modelos del fabricante alemán. No obstante, a diferencia de otros, era un vehículo muy práctico, óptimo para las condiciones de tráfico y conducción en las ciudades, y bastante apto para las familias. Pues bien el A2 regresará y, ahora sí, será muy atractivo.

Como el A2 no era popular y sus ventas lo reflejaban, su vida fue bastante corta. Solo se vendió entre 1999 y 2005 con motorización de gasolina o diésel. Más de dos décadas después, este modelo será uno de los pilares del proceso de electrificación de Audi, una resurrección inesperada con estética renovada.

Audi A2 2027 | Brake Test

Mantiene su esencia

Seguirá siendo un hatchback de cinco puertas con apariencia de monovolumen y un frontal corto, mantiene su esencia. Entre los cambios, tendrá los actuales finos faros de Audi en lugar de aquellos redondos que lucía a principios de siglo. En la parte trasera, despliega de lado a lado una tira lumínica, también a modo de faros, sobre la que hay un leve alerón.

Esto podemos saberlo por las pocas imágenes de han trascendido de este nuevo Audi, que tendrá como nombre A2 e-tron. Estas fotos pertenecen a las pruebas que se han hecho con el vehículo tanto en carretera para testarlo en circulación, como en circuito para conocer su rendimiento a altas velocidades.

El Audi A2 original destacaba por su ligereza, pues pesaba menos de una tonelada. No obstante, en el caso de la resurección, el sistema de motorización eléctrica, batería incluida, incrementa bastante el peso de este modelo hasta casi las dos toneladas. Es decir, duplica al A2 de principios de siglo.

Audi A2 | Audi

Para principios de 2027

Aún hay muchas dudas sobre este coche renacido. A finales de este año recibiremos informaciones específicas porque se espera que se empiece a comercializar a principios de 2027. Pero teniendo en cuenta otros modelos eléctricos de Audi, se intuye que el A2 e-tron podrá alcanzar hasta los 600 kilómetros de autonomía y una potencia de 286 CV. Aunque no se sabe el precio, se espera que sea el 100% eléctrico más barato del fabricante alemán.

En definitiva, está más que confirmado un nuevo revival en la era de la electrificación. Ya han sido numerosas las marcas que han rescatado modelos que hace tiempo estaban fuera de producción para darles una nueva vida con motor 100% eléctrico. El mejor ejemplo, el Renault 5 que es un auténtico exitazo.